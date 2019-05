Veneto in gloria, tre squadre in semifinale

BASILICATA - Dolce risveglio per il Veneto, che inizia la giornata dei quarti finale con il netto successo dei Giovanissimi di Alessandro Marini sui pari età dell’Abruzzo. Apre le marcature Borolo dopo appena quindici secondi, arrotondano Bellamoli al 3' e Delmestre al 6'. L'Abruzzo prova a riaprire la gara con Di Cristofaro al 2' della ripresa, la risposta veneta è perentoria: nel giro di sei minuti arrivano le reti di Bellamoli, Virago, Delmestre e Fior che chiudono la pratica. La rete dell'abruzzese Musa serve solo a fissare il punteggio sul 7-2. Domani in semifinale sarà Veneto contro Emilia Romagna, gustoso remake della finale 2018.

Sorridono i Giovanissimi, piangono gli Allievi di Simone Zanella che perdono 2-1 con l’Abruzzo e interrompono la loro corsa verso il titolo. Il vantaggio veneto firmato da Ceccon al 5’ resiste fino all’intervallo, perché nella seconda frazione si materializza la rimonta abruzzese con Patricelli e Petaccia, a segno al 6’ e al 16’. I Leoni cercano il disperato arrembaggio finale, ma non riescono più a sfondare: seconda eliminazione consecutiva ai quarti.

Ancora un’impresa da brividi per la selezione Femminile. Le ragazze guidate da Angelo Robson Marani superano 3-2 l’Emilia Romagna grazie a due reti segnate nell’ultimo minuto di gioco. Vantaggio emiliano all’10’ del primo tempo con Berto, pareggia Tonon al 7’ della ripresa. L’Emilia torna avanti al 15’ (autogol), Minuzzo agguanta il pari a 45 secondi dal termine, Valente piazza la zampata vincente a dodici secondi dallo scadere, su tiro libero. Al suono della sirena esplode la gioia incontenibile delle Leonesse che domani in semifinale affronteranno l’Abruzzo.

Dolce il risveglio e altrettanto dolce l’ultimo appuntamento della giornata per i colori del Veneto: anche gli Juniores volano in semifinale e lo fanno dopo aver maltrattato 7-0 i cugini del Friuli-Venezia Giulia. Mattatore assoluto della gara Brunelli de Cusates, autore di cinque reti e giunto a quota 13 nel torneo. Nel tabellino anche Milenkovic e un autogol a favore del Veneto. I numeri ci dicono che la formazione di Nicola Paglianti è stata implacabile fin qui: 35 gol fatti e appena 5 subiti. Domani, però, contro i campioni in carica del Lazio si parte dallo zero a zero.

RISULTATI E CLASSIFICHE

58° TORNEO DELLE REGIONI DI CALCIO A 5

Quarti di finale (tra parentesi i marcatori del Veneto)



U19 JUNIORES

Veneto-Friuli Venezia Giulia 7-0 (Brunelli de Cusates 5, Milenkovic, un autogol)

FEMMINILE

Veneto-Emilia Romagna 3-2 (Tonon, Minuzzo, Valente)

U17 ALLIEVI

Abruzzo-Veneto 2-1 (Ceccon)

U15 GIOVANISSIMI

Veneto-Abruzzo 7-2 (Bellamoli e Delmestre 2, Borolo, Virago e Fior)