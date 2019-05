Gli Juniores del Veneto in finale

BASILICATA - Poteva essere una festa di gruppo, alla fine solo una squadra arriva in fondo alla competizione, ma resta una prestazione da incorniciare quella del CR Veneto al 58° Torneo delle Regioni di Calcio a 5 in Basilicata. Gli Juniores hanno brillato ancora e domani si giocheranno il titolo nazionale contro le Marche. Con loro non ci saranno la Femminile e i Giovanissimi, fermati a un passo dal traguardo. Questione di minuzie, di dettagli, che purtroppo in una semifinale possono fare tutta la differenza del mondo.

La fatal Emilia. Un anno dopo la sconfitta nella finalissima di Foligno, la storia si ripete al PalaOlimpia di Policoro, stavolta in semifinale: i Giovanissimi di Alessandro Marini vedono di nuovo sfumare il sogno tricolore per mano dell’Emilia Romagna. Una sconfitta che brucia il doppio perché interamente maturata dal dischetto, senza subire gol su azione. Vantaggio dei Leoni al 5’ del primo tempo con Dal Farra, pareggio emiliano al 7’ della ripresa su penalty di Brigliadori. Punteggio inchiodato sull’1-1 fino alla sirena, si va ai calci di rigore e il verdetto è amarissimo: il Veneto sbaglia due volte, l’Emilia una sola.

Non ci sono di mezzo ricorsi storici e rigori, ma la delusione è grande anche per la selezione Femminile. Le ragazze di Angelo Robson Marani si arrendono 2-1 all'Abruzzo nella semifinale di Matera. Sbloccano la gara le abruzzesi con Paolini al 6' del primo tempo. Per il pareggio veneto bisogna aspettare il 4' della ripresa, a segno Tomasi. Infuria la battaglia in campo, l'Abruzzo mette di nuovo davanti la testa al 13' grazie a Verzulli. È il gol che decide la partita: dopo tante rimonte, stavolta le Leonesse devono alzare bandiera bianca.

Speranze (e pressioni) tutte sulla Juniores a questo punto. La formazione di Nicola Paglianti non tradisce le aspettative nemmeno contro i campioni uscenti del Lazio: 6-1 il punteggio in favore del Veneto, che sciorina l'ennesima prestazione show di questo Torneo delle Regioni. Apre le marcature Bertato al 6', raddoppia il portiere dei Leoni Da Silva Souza e Silva all'11', tris di Boulahjar al 16'. Prima dell'intervallo il Lazio accorcia con Falasco, ma nella ripresa Scarparo (4'), Brunelli de Cusates (17') e Milojevic (20') spazzano via gli ultimi dubbi su chi sarà la finalista di domani.

RISULTATI

58° TORNEO DELLE REGIONI DI CALCIO A 5

Semifinali (tra parentesi i marcatori del Veneto)

U19 JUNIORES

Veneto-Lazio 6-1 (Bertato, Da Silva Souza e Silva, Boulahjar, Scarparo, Brunelli de Cusates, Milojevic)

FEMMINILE

Veneto-Abruzzo 1-2 (Tomasi)

U15 GIOVANISSIMI

Emilia Romagna-Veneto 3-2 dcr (1-1 dtr) (Dal Farra)