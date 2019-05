Rivoluzione all’Ulss 5: Luca Zaia cambia tutto il laboratorio analisi

ROVIGO - E' fissata per il 6 maggio alle 10.45 l’inaugurazione ufficiale della rete del Laboratorio unico provinciale dell’Ulss 5 Polesana, all’ospedale di Rovigo, alla presenza del presidente del Veneto, Luca Zaia (LEGGI ARTICOLO).

Il lavoro di installazione delle tecnologie è iniziato circa un anno fa, con la sostituzione progressiva, nei 3 laboratori della provincia, delle vecchie tecnologie con apparecchiature ad altissima componente robotica e alto livello di integrazione digitale tra il laboratorio Hub di Rovigo e le due sedi periferiche di Adria e Trecenta, con un investimento di 8 milioni di euro per un servizio di assoluta novità per i pazienti da Adria a Melara.



In particolare le macchine più importanti (biochimica clinica, coagulazione ed ematologia) sono state installate poco più di un mese fa e ad oggi c'è il 90% delle tecnologie complessive installate e attive e la maggior parte delle prestazioni previste sono refertate.



“L’inaugurazione del laboratorio - fanno sapere dall'Ulss 5 - sancisce di fatto l’avvio e la forma pressoché definitiva di una pianificazione organizzativa e tecnologica finalizzata a fornire il massimo valore in termini di prestazioni agli utenti e valorizzazione delle risorse”.



Il work in progress, iniziato nel 2018, terminerà a breve con l’installazione dei nuovi eroga analizzatori e le nuove tecnologie nelle medicine di gruppo integrate.