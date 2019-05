Veneto campione d’Italia

POLICORO (MATERA) - Il Veneto è Campione d’Italia della categoria Juniores di calcio a cinque per la sesta volta nella sua storia. La selezione guidata da Nicola Paglianti si è imposta 8-3 sulle Marche nell’ultimo atto del 58° Torneo delle Regioni di C5 in Basilicata, coronando un cammino entusiasmante, fatto di gol, spettacolo e vittorie.

Senza dubbio la prova più impegnativa è stata proprio la finalissima disputata al PalaErcole di Policoro, dove i Leoni hanno dovuto incassare la rimonta delle Marche da 3-0 a 3-3 prima dell’exploit che li ha portati al titolo. Veneto in vantaggio di tre reti all’intervallo grazie alla doppietta di Brunelli de Cusates (capocannoniere della manifestazione con 15 reti) e al gol di capitan Scarparo. Nella ripresa reazione d’orgoglio dei marchigiani, che risalgono la china con le marcature di Marangoni, Francavilla e Alaniello. Siamo 3-3 e mancano circa dieci minuti al termine, è quanto basta per scatenare di nuovo il ciclone veneto: vanno a segno, nell’ordine, Boulahjar, Scarparo, di nuovo Boulahjar, Duda e – sulla sirena – il portiere Da Silva Souza e Silva, direttamente da rinvio.



Il Veneto torna sul tetto d’Italia dopo tre anni (l’ultimo titolo nel 2016 in Valle d’Aosta), grande soddisfazione personale anche per mister Paglianti che aveva già guidato la Juniores nel 2013 perdendo proprio in finale.



Questa la rosa dei neo Campioni d’Italia (tra parentesi la società di appartenenza):

Emilio Mingardo (Calcio Padova C5), Gabriel Corredato (Futsal Giorgione), Luca Bertato (Futsal Marco Polo), Daniel Duda (Futsal Giorgione), Riccardo Cesari (Futsal Giorgione), Pietro Scarparo (Calcio Padova C5), Mikele Milenkovic (Schio C5), Marouane Boulahjar (Valli), Milomir Milojevic (Schio C5), Leonardo Brunelli de Cusates (Futsal Giorgione), Domenico Cinquino (Antenore Sport Padova), Carlos Eduardo Da Silva Souza e Silva (Futsal Giorgione)

Lo staff tecnico-dirigenziale: Osvaldo Bonora (Dirigente responsabile), Nicola Paglianti (Commissario tecnico), Simone Aquaro (Vice Commissario tecnico), Marco Di Matteo (Preparatore dei portieri), Valeria Corbo (Fisioterapista)

RISULTATI E CLASSIFICHE

58° TORNEO DELLE REGIONI DI CALCIO A 5

Finale (tra parentesi i marcatori del Veneto)



U19 JUNIORES

Veneto-Marche 8-3 (Brunelli de Cusates, Scarparo e Boulahjar 2, Duda, Da Silva Souza e Silva)