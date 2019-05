12 squadre si sono affrontate per il titolo veneto, festeggia la Lupe

BADIA POLESINE (RO) - Al palasport di Badia si è conclusa la finale regionale 3vs3 under 16 femminile. 12 squadre si sono affrontate per il titolo veneto. Reyer Venezia, Famila Schio, Virtus Treviso, Montecchio Maggiore, Rhodigium, Lupe San Martino di Lupari (A e B) e Petrarca Pd ed altre.

La finale tutta luparense delle ore 18 ha visto l’affermazione delle “Lupe San Martino A”. Alle premiazioni hanno presenziato il delegato provinciale del Coni Lucio Taschin, Marco Bianco responsabile regionale FIP del Settore 3x3, Roberto Altafin, presidente provinciale della Federazione Italiana Pallacanestro, dall’assessore allo sport Stefano Baldo che ha ringraziato la Federazione Regionale e quella Provinciale per aver scelto Badia per questo importante appuntamento che designa la Rappresentante del veneto alle finali nazionali di Bari.

Assente per indisposizione Adino Rossi, lo storico mentore del minibasket Badia, ha fatto gli onori di casa Enrico Mercadante coach della locale squadra femminile. Sessanta sono state 60 atlete impegnate in partite di 6min con 4 squadre in campo. Si è giocato ad un canestro a metà campo in questa che è divenuta una Nuova disciplina olimpica. Miglior atleta della manifestazione è stata Ana Miltenovic del team MVP.

Ugo Mariano Brasioli