[VIDEO] Luca Zaia con Gambardella: “E’ la candidata giusta, credibile, per bene”

ROVIGO - “E’ la candidata giusta nel momento giusto” spiega Luca Zaia, presidente della Regione Veneto che, questa mattina, al Caffè San Marco era a fianco di Monica Gambardella, candidata sindaco delle "anime del centrodestra della città” come dice Cristiano Corazzari, assessore regionale e commissario della Lega, nel presentarla. “E' una candidata in gamba, spendibile, credibile, per bene, queste sono tutte caratteristiche che ci vogliono per fare finalmente decollare Rovigo, identificando un nuovo rinascimento per uscire dal grigiume della città, qualche cittadino ha fatto notare che a volte si sente un po’ troppo distante dal centro nevralgico del Veneto”.

La stima di Zaia nei confronti di Gambardella è chiara, "l’ho incontrata un paio di volte in Regione - dice - e ha illustrato i progetti per la città. Questo candidato rompe gli schemi, per preparazione e capacità di sintesi, proprio ciò che serve a Rovigo”.

Dopo essere stato all’ospedale di Rovigo per l’inaugurazione del nuovo laboratorio analisi di ultima generazione (LEGGI ARTICOLO) al Caffè San Marco il discorso di Zaia cade sull’autonomia: “I Veneti guardano e giudicano. I 2 milioni e 300mila veneti che hanno votato al referendum e hanno espresso l’adesione all’autonomia vanno ascoltati. Il governo deve fare la propria parte, varare un’intesa e firmarla col presidente del Veneto. L'autonomia è uno dei pilastri e vale quanto più o meno il reddito di cittadinanza”. A chi gli chiede se sa dove è finito l’ex sindaco spodestato, “Bergamin? Io non ho rapporti, non so dove sia”.

Gambardella rivolta a Zaia ha ribadito: “Siamo in 192 e siamo pronti con idee costruttive chiare e semplici per la città che deve dare risposte di sicurezza, lavoro e del vivere bene. Il nostro primo punto sono i finanziamenti perché si può risparmiare ma anche investire, con progetti seri e studiati. Ci confronteremo per questo” dice a Zaia. Hanno fatto un passaggio di saluti i capolista o rappresentati delle liste alleate. Bartolomeo Amidei, a rappresentare Fratelli d’Italia, Paolo Avezzù, capolista di Obiettivo Rovigo, e un candidato di Forza Rovigo la lista civica. Per Forza Italia si è presentato Andrea Bimbatti: "Forza Italia alla fine, ma è arrivata. Ci vede insieme nell’obiettivo di portare il centrodestra alla guida della città. E’ vero che siamo caduti, che siamo caduti male, ma non dobbiamo buttare via tutto quanto è stato fatto. L’impegno che ci dobbiamo prendere è di andare a spiegare che le altre liste non stanno vendendo proprio niente se non fumo. Tanti problemi che questa città ha, non è che non li abbiamo risolti perché siamo stupidi o incapaci, ma ci vuole tempo, soluzioni, risorse, e non è mancassero la volontà e la capacità. Le ricette che gli altri diffondono le conosciamo bene, il centrodestra è l’unica opzione che può riportare Rovigo nel centro del Veneto, perché siamo parte integrante e fondamentale di questa regione".



Prima di salutare le 100 e passa persone che si sono raccolte attorno, Zaia ricorda che per vincere bisogna “lavorare come se mancasse sempre un voto, sempre pancia a terra”. Al termine strette di mano e foto di rito con i candidati di centrodestra degli altri comuni del Polesine.