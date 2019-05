Una serata per orientarsi tra scuola, lavoro e futuro

PORTO VIRO (Rovigo) - “Orientarsi nelle scelte fra scuola, lavoro, futuro” questo il titolo dell’incontro che avrà luogo nella sala convegni della biblioteca comunale ex Macello di Porto Viro giovedì 9 maggio, alle 21, organizzato dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Porto Viro in collaborazione con la cooperativa sociale Porto Alegre e CoopUp Rovigo, realtà d’impresa impegnate nella promozione di progettualità educative e formative rivolte ai giovani.

Interverranno l’assessore alle Politiche Giovanili, Marialaura Tessarin, che porterà i saluti dell’amministrazione comunale di Porto Viro, Giorgio Benizzi, Masha Basadonna e Angela Rosa della Coop. Porto Alegre, Federico Paralovo - CoopUp Rovigo che concluderà con un intervento sull’educazione all’imprenditorialità.

L’incontro è inserito nel Progetto “Scarpe Diem: cogli l’ottimo”, un progetto selezionato da “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e coinvolge diverse realtà istituzionali, scolastiche, soggetti non profit e profit della Regione Veneto. Scopo del progetto è la promozione di un innovativo modello di intervento a livello regionale attivando sperimentazioni finalizzate a contrastare la povertà educativa.

L’assessore Marialaura Tessarin così commenta: “Viviamo in un territorio difficile, una terra fragile con un equilibrio delicato, ma allo stesso tempo siamo convinti che sia un territorio di inestimabile ricchezza caratterizzato da risorse che certamente non vengono sfruttate e valorizzate adeguatamente. Il Comune di Porto Viro, da molti anni è impegnato a favorire le politiche giovanili, questo assessorato ogni giorno si prefigge di creare un ponte di dialogo e confronto con i nostri giovani, cercando di migliorare i servizi dedicati a loro e tentando di calarsi il più possibile in quella che è la loro realtà fatta di sogni, speranze, fiducia e prospettive, ma anche, purtroppo, di difficoltà, smarrimento e delusioni. Attraverso questo incontro intendiamo dare ai giovani risposte concrete ed immediate che possano essere utili ma soprattutto che riescano a generare in loro la motivazione e l’entusiasmo necessari per la costruzione di un futuro gratificante”.

Prospettive educative per il territorio, competenze trasversali ed imprenditorialità saranno i temi trattati nell’incontro di Porto Viro che è rivolto principalmente a studenti, genitori, insegnanti e cittadini interessati all’argomento. Una serata per parlare quindi di scelte, opportunità, risorse del territorio, ma non solo.