Luca Zaia: “La Lega sta con Valentini”

OCCHIOBELLO (Rovigo) - Si è tenuto lunedì 6 maggio alle 14.30 l'incontro tra il presidente della Regione, Luca Zaia e Davide Valentini. Zaia, dopo aver fatto tappa all’ospedale di Rovigo dove ha inaugurato un nuovissimo laboratorio analisi robotico (LEGGI ARTICOLO) ed essersi fermato in centro per appoggiare la candidata del centrodestra, Monica Gambardella (LEGGI ARTICOLO), è stato accolto ad Occhiobello al Pontile da moltissimi partecipanti. Il governatore del Veneto ha apprezzato e incoraggiato il lavoro di tutta la lista Occhiobello per te in vista delle elezioni amministrative di domenica 26 maggio.

Davide Valentini e la sua lista civica “garantiscono pluralità d’idee e di visione: penso che al centro ci sia l’amore per questa comunità” ha aggiunto il governatore Zaia, che ritiene Valentini la scelta giusta per poter fare il bene del territorio e governare con efficacia nei prossimi anni il Comune.

“Ringraziamo il presidente di essere qui - è stata l’accoglienza del candidato sindaco Davide Valentini - per noi è importante avere qui l’interlocutore primario del nostro territorio, così che possa prendere in considerazione già da ora i nostri progetti, ma soprattutto sapere che potremo essere noi a sottoporglieli dal prossimo 27 maggio, per il bene di tutti i cittadini di Occhiobello”.