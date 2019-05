L’Eridania Distretto cerca il manager 

OCCHIOBELLO (RO) - Un ruolo di regia e coordinamento del distretto territoriale del commercio Eridania Distretto. È stato pubblicato l’avviso esplorativo finalizzato alla selezione pubblica da cui individuare il manager del Distretto dei Comuni di Occhiobello e Stienta.

La scadenza delle domande è il prossimo 5 giugno, entro le 12.30, la selezione avverrà tramite comparazione dei curricula e colloquio finale. La candidatura deve essere segnalata da associazioni rappresentative dei manager che abbiano sottoscritto contratti nazionali e/o regionali, oppure da associazioni che abbiano come scopo sociale la promozione dell'attività di manager.

I criteri di valutazione del manager verteranno su vari requisiti e competenze, tra cui conoscenza delle politiche commerciali della Regione Veneto, esperienza maturata nel campo del marketing o del commercio, esperienza in misure per il sostegno alla piccola distribuzione e all’artigianato; conduzione di iniziative promozionali e informative per il commercio e le piccole e medie imprese.

Nel 2017, la Regione Veneto ha attivato la procedura di individuazione e definitivo riconoscimento dei distretti del commercio e, a marzo 2018, Eridania Distretto è stato formalmente riconosciuto. Un accordo di partenariato, quindi, ha unito i Comuni di Occhiobello (capofila) e Stienta, ma anche associazioni di categoria, imprese del settore e altre associazioni del territorio.

L’accordo, inoltre, ha previsto la figura del manager come professionista esterno alla pubblica amministrazione, con funzioni operative, di coordinamento e progettualità del Distretto e di referente per i rapporti con gli enti pubblici.

Tra i compiti del manager, vi è attuare le politiche commerciali e promozionali sul territorio del Distretto; collaborare con gli organi del partenariato per la definizione e realizzazione del programma di intervento del Distretto; implementare il programma stesso e realizzarne il monitoraggio periodico; ricercare sponsor e investitori per il Distretto (link).