Giovanili rossoblu sugli scudi 

ROVIGO - Anche nello scorso weekend il meteo ha impedito alle squadre di punta del Baseball Softball Club Rovigo di proseguire i rispettivi cammini in campionato, ma fortunatamente almeno le Under rossoblù sono riuscite a scendere sul diamante, con buoni risultati. Rinviato l'impegno interno in Serie B dell'Itas Assicurazioni, che domenica avrebbe dovuto sfidare i Blu Fioi Ponzano Veneto nella gara valida per il Girone B. Nulla da fare anche per le ragazze del softball Serie A2, scese fino a Lucca per la trasferta in casa del Softball Massa Lucca, ma tornate in Polesine senza fare nemmeno una ripresa. Un viaggio a vuoto che dovrebbe far pensare a livello federale, considerato che le previsioni meteo erano ben note da tempo e i costi del viaggio hanno un peso specifico nei bilanci delle società.

Il bottino del fine settimana è comunque positivo grazie ai risultati raccolti dalle formazioni giovanili dell'Adriatic LNG Baseball Softball Club Rovigo scese in campo tra sabato. Sul diamante dei Dynos Verona l'Under 12 rossoblù ha colto la sua prima vittoria stagionale imponendosi 13-7. Buon affiatamento in campo per i ragazzi rodigini che hanno confermato la loro progressiva crescita, sottolineata a fine partita dai complimenti degli allenatori. Questo il roster rossoblù: Bergamasco, Cappellato, Chinedozi, Costanzo, Ferrari, Gazzieri, Manzoni, Menon, Milazzo, Zangirolami.

Vittoria esterna anche per l'Under 14, tornata dalla trasferta a Vicenza con un prezioso 6-3 sul Valbruna Palladio; un successo che mantiene i rodigini in vetta al Girone B del campionato regionale Allievi. A Vicenza è scesa in campo anche l'Under 15 di softball che, nonostante un'ottima prestazione, ha ceduto 5-3 al Vicenza Baseball Softball Club.a+