Mattinata di studio sotto il segno di Leonardo Da Vinci 

ROVIGO - Nel Cinquecentenario della morte del grande scienziato rinascimentale, il liceo scientifico “Paleocapa” ne propone una rilettura, che, partendo dai suoi studi di idrogeologia del Codice Leicester di Leonardo Da Vinci, aiuti comprendere le dinamiche idrauliche che governano il nostro territorio in perenne simbiosi con l’acqua: dalle mutazioni storiche, che ne hanno creato l’attuale conformazione, alle problematiche che lo assillano nel presente e per il prossimo futuro.

Il programma del convegno si aprirà, dopo i saluti istituzionali, con una rilettura del codice Leicester a cura degli studenti della, coordinati dalla: “L’acqua motore della natura negli studi leonardiani del Codice Leicester”. Quindi il, presidente del Cpssae, farà una relazione su “Uomini ed acque nell’antico Delta del Po”, relativamente ai primi interventi umani per irreggimentare le acque nel nostro territorio. Seguirà una “Breve storia idraulica del territorio polesano”, delle epoche più recenti, a cura dell’, già direttore del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, ora direttore della Fondazione Ca’ Vendramin. Concluderà la parte esplicativa l’intervento dell’di Sistemi Territoriali S.p.A. sulle “Conche e infrastrutture dei sistemi d’acqua del Veneto e in Polesine”. Nella seconda parte, alle ore 12, verrà proiettato(durata circa 24 minuti), di Umberto Niceforo e Lino Tosini (Associazione Triveneta Dirigenti Bonifica), che racconta, attraverso splendide immagini, le opere di bonifica e d'irrigazione dell'ultimo secolo in Veneto e in Polesine; quasi un inedito, essendo la seconda volta che viene proiettato nella Provincia di Rovigo.

Il progetto è risultato tra i vincitori del bando del Maggio rodigino, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo del Polesine per la “Primavera della Cultura”, ed ha avuto la concessione della Sala degli Arazzi di Palazzo Roncale da parte della Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. L’evento è a ingresso libero, aperto alle scuole e al pubblico fino alla disponibilità della capienza, pertanto si auspica che la cittadinanza risponda numerosa.

Nell’anno delle celebrazioni leonardiane, il liceo scientifico, in particolare il corso di Scienze Applicate, ha ritenuto doveroso un approfondimento del grande multiforme scienziato rinascimentale, i cui studi hanno aperto la strada a tanta parte della conoscenza moderna, con intuizioni ancora attuali.Volendo approcciare il pensiero vinciano da un’angolazione meno nota e nello stesso tempo più vicina alla configurazione ambientale del nostro territorio polesano, è stato quindi pensato al Codice Leicester, già Codice Hammer ed oggi di proprietà dal 1994 di Bill Gates.Il manoscritto, risalente agli inizi del ‘500, di contenuto prevalentemente scientifico, illustra il pensiero di Leonardo relativo a diverse discipline, principalmente l’idraulica, la geologia e l’astronomia. Recentemente tornato in Italia per un’esposizione agli Uffizi di Firenze, è parso uno spunto interessante per comprendere e riflettere sulle dinamiche idrauliche che governano il nostro territorio, dalle mutazioni storiche che ne hanno creato l’attuale conformazione alle problematiche che lo assillano nel presente e per il prossimo futuro: subsidenza, idrovore, erosione degli argini fluviali e litoranei, piene ed esondazioni, cuneo salino, innalzamento del livello dei mari, ecc.È nata così l’idea di organizzare una mattinata di studi rivolta alle scuole e alla cittadinanza della nostra Provincia, che si svolgerà mercoledì mattina, nella Sala degli Arazzi di Palazzo Roncale, dalle ore 10 alle 13.