Curare sempre, guarire quando possibile

ROVIGO - Tanti i medici ed illustri ospiti intervenuti sabato 4 maggio su invito di Luca Busson dell’associazione Scienza e Vita.

Una sede istituzionale quella dell’Ordine dei Medici per parlare di storie di malattie, cure, successi e limiti della medicina e dell’insopprimibile speranza di vivere che è dentro ogni essere vivente, tanto più forte quanto più si è giovani. Questo l’appuntamento che ha scatenato la polemica lanciata da Vincenza Truppo (LEGGI ARTICOLO) nei confronti del presidente dell’ordine del Medici di Rovigo (LEGGI ARTICOLO).

“Oggi in Italia la legge ordinaria non è più sentinella dei diritti personalissimi, anche se previsti dalla Costituzione all’ articolo 2 (la persona, la sua dignità, la sua intangibilità) perché, per processi politico legislativi che datano inizio anni ‘90, sono stati garantiti spazi di libertà individuale che di fatto hanno fatto retrocedere i diritti personali. E’ necessario allora reintrodurre valori importanti - ha sottolineato Busson - alti, quelli che hanno ispirato i Padri della Costituzione, attraverso la dialettica politico culturale, per poter correggere alcune leggi e scriverne meglio altre ( nell’ambito dei temi eticamente sensibili)”.

Presente il padrone di casa Francesco Noce, presidente dell’Ordine dei Medici, le dottoresse Paola Brazzorotto e Giorgia Candian e gli studenti dell’Istituto superiore Viola, classi IV e V A Chimica guidati dalle docenti Marida Corbo e Nicoletta Nalin.

L’iniziativa è stata condivisa dall’Ordine degli Infermieri, rappresentati dal vice presidente, Damiano Chinaglia, dal segretario, Denis Piombo e dal consigliere Roberto Pizzo.

Presente anche l’assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari.