Un titolo tricolore ed un argento

FERRARA - Podio del Campionato italiano master tinto ben due volte di verdeblù, mercoledì 1° Maggio in concomitanza del Trofeo del Lavoro, a Ferrara, in una delle tappe storiche del mondo rotellistico, valevole proprio come competizione assoluta della categoria Master. Incrementato dunque il medagliere dell’annata 2019 dello Skating Club Rovigo delle competizioni nazionali, dopo il bronzo conquistato da Benedetta Rossini agli indoor dello scorso febbraio, con protagonisti ancora una volta Paolo Campi e Desiana Caniatti.

La guerriera della squadra di pattinaggio rodigina si è riconfermata campionessa italiana nei 10.000 metri in linea disputati nella storica Piazza Ariostea, in una gara che ha visto sfidare assieme tutte le categorie femminili di Master over 30, 40, 50 e 60, mentre Paolo Campi si è visto sfumare l’opportunità del primato proprio a pochi passi dall’arrivo sorpassato da Luca Bagnolini del Pattinatori Bononia a due metri dal traguardo, ottenendo comunque un ottimo argento. Soddisfatti entrambi gli atleti che continuano imperterriti i loro sogni sulle otto ruote.

Campionato Italiano che ha visto posizionarsi lo Skating Club Rovigo in quinta posizione dietro allo Skating Club Comina, Pattinatori Bononia, San Mauro Torinese e Pattinatori Spinea.

Quanto agli aspetti non competitivi, sono sempre attivi tutti i corsi di pattinaggio a Rovigo al Pattinodromo delle Rose (ingresso da via Muratori, quartiere Commenda a lato del Palasport) e in provincia. Nel capoluogo, due i corsi freestyle: quello di avviamento ogni giovedì dalle 18.15 alle 19.30, mentre quello di consolidamento il lunedì ed il martedì dalle 18 alle 20, il giovedì dalle 19.30 alle 21, ed il venerdì dalle 18.30 alle 20. Relativamente al resto delle scuole di pattinaggio i corsi avviamento e consolidamento si svolgono ogni lunedì e giovedì a partire dalle 16.30; ogni sabato mattina, poi, dalle 10 alle 11 si ricorda l’appuntamento con l’innovativa formula “famiglia” genitori/figli, mentre il pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30 il corso base (o in caso di maltempo alla Palestra Ipsia di Viale Alfieri).

Quanto all’attività per giovani e adulti, il cosiddetto “Rollerfitness”, una sorta di palestra aerobica sui pattini, si svolge ogni martedì e giovedì dalle 20 alle 21. In Provincia, sono attivi i corsi ad Adria ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 16 con appuntamento alla piattaforma polivalente del Centro giovanile S. Pietro di via Pignara 25; nel Delta, a Porto Viro, nel quartiere Fornaci (piattaforma polivalente di via Rismondo ogni mercoledì dalle 16 alle 17), a Taglio di Po nella palestra di via L. da Vinci, a lato degli impianti sportivi, ogni lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 15.30. Le attività sono poi protagoniste a Baricetta ogni mercoledì dalle 15 alle 16 sulla piattaforma polivalente di via Einaudi, a Crespino (lunedì e mercoledì nella palestra comunale di Via Trieste dalle 16.30 alle 17.30), a Villadose (martedì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30, piattaforma CRG) e Boara Pisani (palestra di via Barchessa martedì e venerdì dalle 15 alle 16). Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito internet www.skatingclubrovigo.it, sulla pagina facebook Skating Club Rovigo o telefonando al numero 347.0013300.