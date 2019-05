Gli Indipendentisti già a caccia di voti per le regionali 2020

LENDINARA (Rovigo) - Martedì 7 maggio al Caffè Grande una trentina di persone, per lo più non lendinaresi, hanno risposto all’appello di Giacomo Mirto, giovane coordinatore del “Partito dei Veneti”, e Luca Chiavegato dell’omonimo gruppo, ex leader dei “Forconi veneti” che dalla cittadina in Alto Polesine hanno iniziato un tour in vista delle elezioni regionali del 2020 per presentare la neonata aggregazione politica di movimenti indipendentisti del Veneto.

Con coloriti intermezzi dialettali, i due hanno arringato i presenti spiegando di voler attuare semplicemente il sacrosanto principio di autodeterminazione dei popoli, in coerenza al dettato dell’articolo 2 dello Statuto della Regione Veneto che prevede “l’autogoverno nelle forme corrispondenti alla sua storia”. Emanciparsi da Roma attraverso un vero decentramento amministrativo è la parola d’ordine risuonata in sala. Il modello proposto è quello catalano.

“Per farlo - ha dichiarato Mirto - è però necessario non fermarsi alla semplice attribuzione di competenze (come vorrebbe l’autonomia annacquata proposta dalla Lega) ma gestire veramente le risorse per garantire i servizi del resto pagati con le nostre tasse”.

Il leitmotiv della serata è che gli stati nazionali sono in declino, superati e obsoleti: “ … producono solo precarietà ed emarginazione”. “Piccolo è bello”, dice Mirto che si fa forte dei dati economici dai quali emerge che tutti i paesi al vertice delle classifiche per il reddito pro capite hanno meno di 10 milioni di abitanti: “Perché sono snelli, efficienti e funzionano meglio”.

Ma cosa accadrebbe nel caso in cui Roma decidesse di non concedere l’autogoverno? “La carta costituzionale all’articolo 10 recita che ‘L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale … ’ che prevede l’autodeterminazione dei popoli, pertanto è nostra ferma intenzione indire un referendum per l’indipendenza come già è avvenuto in Scozia e altrove, lanciando democraticamente la parola ai veneti”. Secondo i rappresentanti del movimento, una comunità è tale perché accumunata da una sua storia, lingua, cultura e nessuno può negarlo. Del resto esiste già il precedente della Cecoslovacchia che pacificamente ha originato due repubbliche, con beneficio per tutti. Bisogna solamente rilanciare la democrazia partecipativa, applicando su larga scala il principio di sussidiarietà e decentramento potenziando gli enti territoriali intermedi. Il partito dei veneti è per questo contrario alla fusione dei comuni, specialmente di quelli delle comunità montane.

Per quanto riguarda i valori di riferimento è stato spiegato che “la famiglia è da sempre alla base della società veneta e va difesa, sostenendo la natalità e la genitorialità”. Per farlo il partito intende introdurre un coefficiente di residenzialità che preveda l’elargizione, a tutti i residenti da almeno 10 anni, un sostegno economico. Naturalmente ogni riforma ha dei costi ma basterebbe che anche il Veneto, come avviene nel Trentino, trattenesse il 90% delle imposte pagate regionalizzando l’irpef. “Sono 16 miliardi gli euro che ogni anno vanno a Roma e spariscono; 500 euro ogni secondo”, dice Mirto.

Fra gli altri capisaldi enunciati c’è posto per la valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale del Veneto, erede della storia millenaria della Serenissima, con l’istituzione di una Sovrintendenza unica regionale. “Ci sono più di mille ville venete chiuse e in stato d’abbandono. Recuperarle produrrebbe reddito”.

Anche lo sport andrà valorizzato con la costituzione di federazioni su base regionale, iniziando dal rilancio dei “Dogi” come squadra Nazionale veneta di rugby.

Anche la partenza da Lendinara ha un perché: “Iniziare da qui non è stata una scelta casuale, perché il Polesine è ricco di storia, natura e tradizioni ma è trascurato dalla politica romana impegnata in aree elettoralmente più interessanti”. Quindi, Mirto ha annunciato l’avvio estivo di una martellante campagna promozionale sul tema referendario indipendentista per attirare l’attenzione dei veneti su questa priorità.

Fra i curiosi presenti in sala, è stata notata l’ex onorevole Emanuela Munerato, dichiaratasi “interessata a qualsiasi proposta autonomista …”.

Ugo Mariano Brasioli