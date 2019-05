Spostamento del Tribunale: per il Censer se ne deciderà con il prossimo sindaco

ROVIGO - Il presidente del Tribunale Angelo Risi vuole spostarsi, ma all’indirizzo di suo interesse non risponde ancora nessuno. Sul tribunale al Censer decisione rinviata da parte dei soci. Come aveva caldamente proposto il candidato sindaco Edoardo Gaffeo (LEGGI ARTICOLO), la proprietà del Centro Servizi ovvero Provincia di Rovigo, Comune, Fondazione Cariparo, Cassa di Risparmio del Veneto, Camera di Commercio ed Unindustria ha deciso di rimandare tutto a quando la città di Rovigo avrà un nuovo sindaco.



Per allora l’amministratore unico di Censer, Giuseppe Toffoli, dovrà dare un parere se le strutture del Censer potranno ospitare o meno il palazzo di giustizia. Contro tale ipotesi ci sono i candidati sindaci e gli avvocati contrari ad uno spostamento dal centro città del tribunale.



Ma quante ipotesi esistono sul tavolo attualmente? Secondo il prefetto, Maddalena De Luca, l’ex caserma Silvestri sarebbe una “Soluzione impraticabile” dato che lì sta già procedendo un altro progetto, come aveva detto anche lo stesso presidente del tribunale Angelo Risi (LEGGI ARTICOLO) .



Opzione ex carcere? Pure quello sarebbe già stato assegnato ad ospitare il carcere minorile che da Treviso arriverebbe a Rovigo.