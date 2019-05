Nuove assegnazioni degli alloggi Ater e lavori di adeguamento per 1,4 milioni di euro

ROVIGO - La Legge Regionale n. 39/2017 ha dato una nuova veste alle Ater del Veneto, imprimendo una chiara connotazione, non solo sotto l’aspetto gestionale ma soprattutto innovativo nei confronti delle assegnazioni degli alloggi, delle graduatorie e dei contratti.

In tale logica la Regione stessa ha iniziato a disporre di decreti attuativi e circolari in grado di facilitare i processi interni delle Ater, omogeneizzandoli il più possibile a livello Regionale.

Il processo non è stato breve ne tantomeno semplice ed ha portato ad un impegno rilevante di tutti gli uffici preposti.

In questi ultimi giorni, l’Ater di Rovigo, così come tutte le Ater del Veneto, hanno iniziato ad assegnare alloggi, ad attivare mobilità e ad effettuare tutte le procedure previste dalla legge.

Nel frattempo i lavori per la manutenzione degli alloggi non si sono fermati e nell’ultimo anno sono stati resi agibili 70 alloggi distribuiti nell’intera provincia e per i quali si sono iniziate le procedure di assegnazione.

Contestualmente sono in corso lavori per il ripristino delle condizioni di riassegnabilità di 147 alloggi distribuiti equamente fra alto, medio e basso Polesine. Di ciò sono stati notiziati tutti i Comuni interessati e la Prefettura per la quota parte degli alloggi destinati alle forze dell’ordine.

Nell’ultimo periodo sono state aggiudicate le procedure di gara per l’adeguamento ai fini della riassegnabilità di 68 alloggi con fondi residui di reinvestimento anni 2015-2016 e 2017, interventi che verranno ultimati entro l’estate ed una ulteriore assegnazione effettuata nel mese di marzo 2019, per l’ esecuzione di manutenzione straordinaria con finanziamento Regionale, per complessivi 70 alloggi, posti nei Comuni di Rovigo – Adria – Porto Viro – Occhiobello – Badia Polesine e Lendinara.

Nel corso del prossimo consiglio di amministrazione verrà infine approvata una delibera che prevede il piano di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi per il 2018. Con le somme così introitate si procederà ad appaltare la manutenzione straordinaria per ulteriori 68 alloggi attualmente non locati con un investimento complessivo di 1.377.000 euro.

Nel contempo non si è abbandonata la manutenzione degli alloggi locati, mantenendo anche per il 2018 l’entità della spesa storica di investimento ed incrementandola per il 2019 a fronte anche di investimenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione di servo scala e l’adeguamento di 21 appartamenti locati, principalmente riguardanti i servizi igienici.

Da ultimo, ma non per importanza, visto che riguarda la sicurezza degli inquilini, si è provveduto ad appaltare ed eseguire la sostituzione di 81 caldaie in alloggi locati, posizionando impianti ad alto rendimento e recuperando parte dell’investimento con i finanziamenti dell’efficientamento energetico.

Altre attività importanti sono state impostate e si ipotizza possano trovare conclusione amministrativa e autorizzativa entro il corrente anno. Si citano solamente quelle di maggiore rilevanza: “Casa Serena”, ex Ospedale di Trecenta, edificio iniziato e poi bloccato di Via Bramante a Rovigo.

Con il mese di luglio, la modifica dei canoni basata sull’Isee, andrà a regime e pertanto si ritiene che possa riallineare la situazione contrattuale con gli utenti.

Il tentativo è quello di garantire maggiore equità sociale, con l’applicazione di un affitto congruo e la possibilità di accedere all’alloggio sociale ad un maggiore numero di utenti effettivamente bisognosi.