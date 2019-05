Da 12 anni con un contratto scaduto, scatta lo sciopero dei privati 

ROVIGO - Venerdì 10 maggio è stato proclamato lo sciopero della Sanità privata. Pertanto infermieri, oss, tecnici sanitari, amministrativi delle case di cura private di Rovigo, Porto Viro e Santa Maria Maddalena incroceranno le braccia in segno di protesta. Di conseguenza non potranno essere assicurati tutti i servizi e i disagi per gli utenti si faranno sentire.

“I cittadini devono però sapere che questi lavoratori prestano il loro servizio - afferma Riccardo Mantovan della segreteria Fp Cgil Rovigo - con un contratto scaduto dal 2007 quindi con 12 anni di mancato adeguamento dello stipendio oltre che della parte normativa. Teniamo presente che i loro colleghi della Sanità Pubblica, seppur con mille difficoltà, hanno visto rinnovato il loro contratto a partire dal 2016. I due contratti, già di base, comportano delle differenze importanti sia nella parte economica che nella parte che riguarda i diritti; differenze che evidenziano una sorta di dumping contrattuale tra lavoratori con lo stesso profilo e stesse responsabilità che si ritrovano, per quanto riguarda il settore privato, ad avere stipendi più bassi e con minori tutele e diritti”.

“Questi lavoratori si trovano costretti a manifestare il loro dissenso attraverso uno sciopero perché potenze imprenditoriali del settore della sanità privata come Aiop e Aris, titolari del contratto e supportati da una politica nazionale e regionale che li tutela in maniera importante e li finanzia sempre più con trend al rialzo, non hanno nessuna intenzione di mettere mano al portafogli.

A questo aggiungiamo il fatto che gli imprenditori di questo settore, in maniera esponenziale in Veneto, in questi anni hanno visto chiudere i loro bilanci costantemente con attivi scintillanti. Sanità sempre più alla ribalta in una logica di trasferimento, sempre più presente, di servizi che dal pubblico vengono girati al privato. Vedi ultime schede ospedaliere.

Imprenditori sempre più ricchi e lavoratori sempre più poveri, vessati dal punto di vista economico e delle tutele, con carichi di lavoro sempre più estenuanti con responsabilità sempre maggiori”.

“I cittadini devono sapere che questi imprenditori - conclude Riccardo Mantovan - si stanno arricchendo sulle spalle di migliaia di lavoratori che sostengono con la loro elevata professionalità e disponibilità il sistema sanitario. Sistema sanitario sempre più alla mercè di un sistema privato dedito solo al guadagno.

Rinnovare il contratto di questi lavoratori è atto di civiltà ma ha priorità zero da parte di Aiop e Aris.

I professionisti della sanità privata chiedono semplicemente la dignità di un salario onesto e gridano a queste potenze imprenditoriali: Fora i schei! e venerdì lo grideranno a squarciagola a Mestre al presidio regionale davanti alla casa di cura Villa Salus”.