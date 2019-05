Se va bene, il prossimo sindaco si troverà 2-3 milioni da spendere subito

E’ stata depositata infatti mercoledì 8 maggio latramite l’avvocatura civica affidata al legale Ferruccio Lembo,tramite l’avvocato Valerio Migliori del curatore fallimentare della società di progetto del polo natatorio cittadino.per via del ritardo nel trasferimento di proprietà della ex Baldetti alla società che l’ha poi venduta ad Aspiag per costruire l’attuale Interspar in area ex piscine.Avverso la sentenza del collegio arbitrale, il lodo appunto, il Comune aveva fatto ricorso a Venezia, così come la società, oggi fallita, che rivendica invece una somma più che doppia per via del “danno” subito dal ritardo che avrebbe causato una svalutazione importante nella compravendita, poi avvenuta ad un prezzo più basso rispetto a quanto inizialmente messo a bilancio nel progetto di realizzazione del polo natatorio.Anche per questi motivi la società Veneto Nuoto imputa al Comune la difficoltà con cui avrebbe dovuto restituire il mutuo ricevuto da Unipol Banca per la realizzazione del polo natatorio di viale porta Po, garantito comunque, per la clausola della surroga del mutuo, dal Comune stesso.cercando di ottenere soddisfazione, maovvero la decisione sulla provvisoria esecutività (se pagare subito) del decreto ingiuntivo promosso da Unipol Banca al Comune di Rovigo da 6,8 milioni di euro, ovvero tutto il residuo non ancora pagato da Veneto Nuoto di quei 10 milioni che gli furono dati per costruire il polo natatorio.che decise di accantonare prima 750mila euro durante la gestione commissariale, poi altrettanti in eredità al primo anno di amministrazione Bergamin nel 2015,Anche da questo punto di vista la somma è accantonata, tanto che il fondo rimpinguato recentemente dal commissario Nicola Izzo in sede di approvazione del bilancio comunale dovrebbe essere sufficientemente capiente, era a 5,5 milioni a dicembre 2018, ed è stato incrementato ( LEGGI ARTICOLO ), manella sua interezza, ad una somma inferiore a 6,8+1,4 milioni, ottimisticamente a 4-5 milioni considerando che nel mentre la Veneto Nuoto è stata dichiarata fallita.