Servizi bancari innovativi: il prelievo di contanti anche nelle tabaccherie 

ROVIGO - Banca 5, la banca di prossimità di Intesa Sanpaolo focalizzata sull’instant banking con una capillare distribuzione attraverso le tabaccherie convenzionate sul territorio nazionale, ha presentato venerdì 10 maggio a Torino, durante l’evento Start to be Smart, la nuova offerta commerciale rivolta a tutti gli esercizi che desiderano proporre alla propria clientela servizi transazionali attraverso una tecnologia all’avanguardia. Servizi e funzionalità di rilievo e di utilità, come ad esempio il prelievo contante per i clienti Intesa Sanpaolo, che possono con questa nuova offerta, essere accessibili anche in comuni più piccoli spesso penalizzati dalla sempre più scarsa presenza di operatori finanziari. Con la nuova offerta Start, attraverso l’utilizzo di Smart-Pos, molte tabaccherie collocate in centri a ridotta pedonabilità potranno entrare a far parte della rete Banca 5, erogando i prodotti transazionali del Gruppo Intesa Sanpaolo e offrendo al contempo servizi ad elevato interesse sociale.

Ad oggi, le operazioni di prelievo in contanti nelle tabaccherie convenzionate Banca 5 sono state oltre 1 milione per un totale di oltre 100 milioni di euro prelevati, con una media pari a circa 9mila transazioni giornaliere e 90 euro a operazione. In Veneto sono già 111.750 i prelievi, di cui circa 6.300 in provincia di Rovigo.

La nuova piattaforma tecnologica, basata sul concetto di mobilità e flessibilità di utilizzo (Smart-Pos), debutta sul mercato europeo con Banca 5 grazie a uno degli operatori leader nel settore, Pax Global Technology Limited – società cinese specializzata nella progettazione e nello sviluppo di terminali Eft- Pos.

I nuovi terminali avranno pre-installato - oltre ai servizi transazionali quali il prelievo, le ricariche delle sim telefoniche, delle carte prepagate e la biglietteria Trenitalia - anche il software gestionale end-to- end (dagli ordini alle vendite) fornito da Logista, società leader nella distribuzione del tabacco in Italia, e, tramite Terzia, anche di prodotti convenience.