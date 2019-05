Badia capitale regionale, Cadetti campioni

BADIA POLESINE (RO) - Giovedì 9 maggio i Nuovi impianti sportivi di Badia Polesine hanno ospitato le fasi regionali dei campionati studenteschi. Circa 150 ragazzi e ragazze suddivisi in quattro categorie hanno dato vita a bellissimi incontri di rugby mettendo insieme il mondo della scuola e dello sport.

Per la società Rugby Badia è stato un appuntamento storico in quanto non era mai successo che una fase regionale fosse ospitata presso le proprie strutture; il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione tra Rugby Badia Group, Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale e Comitato Veneto Rugby.

“Una grande soddisfazione e motivo di orgoglio – commenta il responsabile del Rugby Badia Fabio Stevanella – per tutto il nostro ambiente che crede fortemente nella valenza formativa dello sport che deve essere promosso nella scuola. Sono proprio queste manifestazione che possono avvicinare all’ambiente sportivo i giovani e la scuola deve essere un viatico d’eccellenza in questa direzione. Ci sentiamo in dovere di ringraziare L’Ufficio Scolastico Provinciale nella persona del professor Fabio Vettorello per averci concesso questa splendida possibilità, Francesco Grosso che come rappresentate del CRV crede nelle possibilità e potenzialità della nostra piccola realtà, e tutti i volontari che si sono adoperati per preparare al meglio tutto l’ambiente per la giornata.”

La categoria cadetti vince il titolo di campione provinciale l’I.C. di Badia Polesine, che vede tra le fila numerosi giocatori che militano nell’under 14 della Rugby Junior Badia 2.0; si qualificano per le finali nazionali che si svolgeranno a Marina di Massa dal 20 al 25 maggio.

Le Classifiche Finali:

Cadetti:

1° I.C. Badia Polesine - Rovigo

2° I.C. San Dona’ - Venezia

3° I.C. Casale Sul Sile - Treviso

4° I.C. Feltre –Belluno

5° I.C. Galilei – Padova

6° I.C. Valeggio Sul Mincio – Verona

Cadette

1° I.C. Puos D’alpago – Belluno

2° I.C. Casale Sul Sile - Treviso

Allieve:

1° I.I.S. Negrelli Feltre – Belluno

2° I.I.S. Piazzola Sul Brenta – Padova

3° I.I.S. G.G. Trissino – Valdagno –Vicenza

Allievi:

1° I.I.S. Marconi – Padova

2° I.I.S. Segato Brustolon – Belluno

3° I.T.I.S. Viola – Rovigo

4° I.I.S. G.G. Trissino - Vicenza