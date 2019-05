Nella Capitale a caccia di punti

ROVIGO - Trasferta nella Capitale per le ragazze di Serie A2 del Baseball Softball Club Rovigo. Domenica 12 maggio, è in programma la sfida contro Cali Roma Girls, valida per il quinto turno del girone B.

In realtà, le partite fin qui giocate dalla squadra rossoblù sono solo due; negli ultimi due impegni, infatti, il maltempo ha messo sempre lo zampino costringendo al rinvio di tutte le gare. Indolore quello casalingo contro la Castionense, più problematico quello dello scorso weekend sul campo dell'unione Softball Massa Lucca, tradottosi in un viaggio a vuoto in Toscana. Ora i chilometri sono decisamente di più e le ragazze rodigine, in partenza sabato pomeriggio per Roma, incrociano le dita sperando che domenica il meteo consenta di disputare regolarmente le due gare in programma.

Inutile sottolineare che una trasferta a vuoto di due giorni fino a Roma avrebbe un peso non indifferente nelle casse del Baseball Softball Club Rovigo.

Partita speciale per Federica Cultraro, atleta in prestito al Baseball Softball Club Rovigo ma formatasi proprio nel Cali Roma. Le "girls" rossoblù sperano in un impatto positivo alla sfida e si sono poste come obiettivo minimo la conquista di almeno una delle due gare di giornata. Un traguardo ampiamente alla portata, considerando anche l'avvio di stagione non esaltante della squadra romana. Nessun problema di formazione per il roster rodigino.