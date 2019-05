Damiano Giacometti incontra i cittadini

CASTELGUGLIELMO (Rovigo) – La Lista del Buon senso per Damiano Giacometti sindaco si avvia a parlare con tutti i cittadini e restare a loro disposizione per raccogliere domande e desideri, e progettare insieme il futuro di Castelguglielmo, in vista delle elezioni del 26 maggio.

Mercoledì 15 maggio sarà tutto dedicato agli abitanti della frazione di Bressane, invitati alle 20 ad un aperitivo nell’omonimo bar locale, dove Damiano Giacometti con la squadra della Lista del Buon senso e l’assessore veneto al Territorio, Cristiano Corazzari, accoglieranno i cittadini in un ambiente conviviale, per accompagnarli poi, alle 21, nella vicina ex scuola materna di via Umbertiana, dove si svolgerà un incontro-dibattito per presentare le candidature ed il programma di lista.

Il successivo venerdì 17 maggio, il candidato sindaco con la sua Lista accoglierà ed ascolterà i cittadini in un altro incontro-dibattito, alla sala civica di piazza Vittorio Veneto nel centro di Castelguglielmo, alle 21. Anche questa serata sarà occasione per discutere del programma elettorale e delle prossime necessità per il territorio, con l’intervento dell’onorevole Antonietta Giacometti e dell’assessore regionale Cristiano Corazzari.

Inoltre, i candidati della Lista del Buon senso e Damiano Giacometti sono già a disposizione della cittadinanza, per conoscere i singoli abitanti e parlare con loro, tutti i venerdì e sabato mattina, dalle 9 alle 11, nella nuova sede elettorale di lista di piazza Vittorio Veneto, 72, inaugurata domenica 5 maggio.