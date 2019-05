Aiuto per il commercio in centro dalla Regione

ROVIGO - "Due bandi regionali da 4 milioni di euro e uno da 5 milioni di euro per rivitalizzare il commercio del centro storico di Rovigo". Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Roberto Marcato, in visita a Rovigo, alla Gran Guardia, per sostenere la candidatura a sindaco del Comune di Rovigo della candidata del centrodestra Monica Gambardella.



“Con queste opportunità economiche, la Regione Veneto mette a disposizione le risorse necessarie per potenziare e sviluppare le attività dei distretti del commercio. Sarà strategico per Comune e associazioni di categoria lavorare insieme per ottenere quanti più fondi possibili – ha spiegato Marcato – Stiamo inoltre studiando, insieme anche al collega Cristiano Corazzari un piano di rilancio per lo sviluppo del Polesine, come già fatto, con la Bassa Padovana”.



La chiave di volta del successo dell’economia veneta, per Marcato, sta nel mettere a sistema innovazione e collaborazione con le nostre università, tra le migliori a livello nazionale e internazionale. Massima attenzione è rivolta anche agli artigiani con la legge quadro approvata all’unanimità, che mette a disposizione 20 milioni di euro a fondo perduto.



Grazie all’accordo siglato con Terna, del valore di 1 miliardo di euro, anche in Polesine vi sarà l’opportunità dello sviluppo sostenibile delle infrastrutture elettriche. Già iniziati invece i lavori di cablaggio per la banda ultra larga su tutto il territorio. Monica Gambardella si è complimentata con le misure adottate dall’assessore Marcato riconoscendo le potenzialità della "filiera corta" tra Comune, Regione Veneto e Stato centrale, rappresentando, in sala, dall’onorevole Antonietta Giacometti, giunta in serata direttamente da Roma.



“Proprio in mattinata – racconta Gambardella – ho effettuato un incontro con i commercianti del centro storico che mi hanno esposto le loro difficoltà e necessità per ridare vita alla nostra Rovigo. E’ stata una occasione particolarmente proficua che mi ha visto concorde su tanti punti già previsti nel nostro programma. Tra questi un regolamento per il decoro urbano, una nuova formulazione della tassazione per evitare tutti i negozi sfitti che ci sono in centro, la corretta convivenza tra grande distribuzione e piccolo artigiano. Grazie alla riqualificazione urbanistica dell’esistente sarà possibile creare nuovi parcheggi e riorganizzare la viabilità per raggiungere il centro risparmiando energia, con un’attenzione particolare alla mobilità sostenibile”.



Come ha affermato la candidata, ciò che chiedono i commercianti è anche una riorganizzazione interna e una performance della pubblica amministrazione più efficace, sulla quale promette di lavorare da subito, con trasparenza.



“In modo particolare, vista anche la vocazione del territorio, non solo commercio: ritengo che vada potenziato e valorizzato il settore agricolo e la green economy. Un punto che mi riguarda da vicino, essendo mamma, è l’attenzione al sistema del welfare femminile. Solo aiutando le famiglie che lavorano è possibile invertire anche il tasso di denatalità che affligge il nostro territorio. E senza futuro, ogni nostro programma perde di senso”.