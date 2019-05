ROVIGO - Storico tris per le scuole polesane ai Campionati studenteschi regionali. Dopo la scrematura delle fasi provinciali, le squadre e i singoli atleti degli istituti rodigini si sono fatti onore anche contro i pari età di tutto il Veneto, cogliendo risultati davvero prestigiosi. Il primo acuto è arrivato dal nuoto con la splendida gara nei 50 metri dorso di Elena Fabbri dell’ITC di Porto Viro, laureatasi campionessa regionale nelle finali organizzate a Rovigo del 27 marzo.

Altri due trionfi sono arrivati dal beach volley il 3 maggio. Alla “Jesolo Beach Arena” la squadra Allieve del liceo scientifico “Paleocapa” di Rovigo e la squadra Allievi dell’IIS “Levi” di Badia Polesine hanno sbaragliato la concorrenza (16 scuole venete in totale, due per provincia) conquistando il titolo regionale. Dopo una prima fase con girone all’italiana, le migliori classificate hanno avuto accesso alle finali, che hanno visto le formazioni polesane raggiungere il prestigioso traguardo. Grande soddisfazione per i due istituti scolastici ma anche per l’Ufficio Scolastico Provinciale di Rovigo che ha promosso e organizzato l’iniziativa, partendo dalla fase provinciale disputata lo scorso 18 gennaio.

Ma le soddisfazioni per il mondo scolastico polesano non finiscono qui. Altri risultati da applausi sono arrivati dalle fasi regionali di tennis tavolo. A Mestre lo scorso 2 aprile sono stati conquistati due splendidi terzi posto: dalla squadra maschile della scuola media “Parenzo” di Rovigo e da quella femminile della scuola media di Castelguglielmo. Infine, non va dimenticato lo splendido secondo posto delle Cadette delle scuole media “Casalini” di Rovigo alla fase regionale di pallavolo disputata a Belluno il 9 aprile: meraviglioso il torneo delle ragazze rodigine, nonostante la sconfitta in finale sia arrivata solo al terzo set per un punto.