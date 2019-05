Arte e bellezza, Maura Veronese presenta la mostra di Gianni Cagnoni

ROVIGO - Sarà inaugurata sabato 18 maggio alle 18 nella galleria Il Melone arte contemporanea di via Oberdan, 31 a Rovigo la mostra personale dal titolo Vie di fuga di Gianni Cagnoni.



Come si evince dalla presentazione, le opere di Gianni Cagnoni esposte in questa sua personale rimandano ad un’idea di bellezza quasi completamente ignorata, sottovalutata nel mondo occidentale, dove siamo abituati a farci affascinare da tutto ciò che, anche solo superficialmente, è proporzionato, liscio, senza difetti; siamo soliti considerare bello qualcosa che colga immediatamente l’attenzione e non possegga caratteristiche che disturbino la nostra concezione ideale di perfezione, armonia, ordine; siamo abituati a conservare ciò che è bello in una vetrina o su un piedistallo, affinché resti immobile, incorruttibile, sempre uguale.



Il fascino delle opere di Gianni Cagnoni, invece, sta proprio in questo suo essere una forza trattenuta, una bellezza nascosta, velata, non sfacciata ma da scoprire, da intravedere a poco a poco, da apprezzare in ogni suo aspetto, su cui soffermarsi per lungo tempo anche se basta un attimo per intuirla. Seguendo le linee di fuga che possono essere tracciate su queste tele sarà possibile addentrarsi in mondi sconosciuti, riflettendo sulla fragilità dei presunti equilibri sui quali ciascuno fonda la propria esistenza. Occorre ricordare che la fuga, è strettamente correlata all’inquietudine, alla fuga dalla realtà, dal fluire della vita quotidiana a tratti stimolante a tratti opaca, al fine di immergersi in nuovi contesti da assaporare L’uomo ha inventato anche altre vie di fuga: quelle dolorose che trovano la loro causa nei disturbi mentali, quelle spirituali, quelle che offre la scienza e le arti fra le quali la pittura e la poesia.



Gianni Cagnoni, fin da adolescente, ha sempre amato dipingere e interessarsi di arte e da una ventina di anni ha intensificato la sua attività artistica con mostre personali e collettive. Ha realizzato il suo desiderio di aiutare i giovani artisti aprendo una galleria d’arte a Rovigo che facesse da trampolino di lancio per giovani talenti non ancora noti e quotati presso il grande pubblico.



Cagnoni ha al suo attivo moltissime mostre personali e collettive, performance, installazioni presentate tra l’altro a New York (Usa), Roma (Chiostro Bramante) Milano, Venezia, Rovigo (Accademia dei Concordi) Monselice, Padova, Abano Terme, Ferrara, Comacchio, Adria ed altre città ancora). In questa mostra Gianni Cagnoni affronta il tema delle vie di fuga interiori e non, che a suo parere caratterizzano il nostro tempo e il grande aiuto che la natura e l’arte possono offrire per ridurre le nostre ansie. Gianni Cagnoni, da quasi due anni, è impegnato come assistente volontario nelle carceri di Rovigo, essendo anche dottore in psicologia clinica.



La mostra sarà presentata da Maura Veronese; di professione avvocato e volto noto nell’ambito politico provinciale (è sindaco di Porto Viro dal 2017) grande appassionata di cultura e di arte: “Ho accolto con entusiasmo l’invito di Gianni Cagnoni per accompagnare il visitatore in un percorso attraverso la sua idea di pittura e di mondo e ciò pur essendo consapevole che mi aspettava un impegno arduo: non perché le opere siano di difficile lettura (anzi!) ma perché la poliedricità della sua persona e il suo grande bagaglio cultura ed esperienziale ne caratterizzano in modo indelebile l’operato”.



Dopo il taglio del nastro ci sarà la lettura di alcune poesie di Claudio Pavarin da parte del noto attore teatrale Achille Ferrari e poi un aperitivo. L’ingresso alla mostra, visitabile fino al 18 giugno da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30 (sabato su appuntamento) è libero.