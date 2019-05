In Polesine il meglio della pallavolo giovanile

ROSOLINA MARE (RO) - Un’onda colorata dalle diverse uniformi delle dodici squadre che non si sono qualificate alle fasi finali del campionato nazionale Under 14 femminile ha invaso il centro congressi di Rosolina Mare lo scorso mercoledì 15 maggio.

Per le squadre che hanno terminato infatti la propria esperienza alle Finali nazionali di pallavolo femminile Under 14, ospitate dal comitato regionale Fipav Veneto a Chioggia e Rosolina dal 14 al 19 maggio, grazie alla collaborazione con i comitati territoriali Fipav Venezia e Fipav Rovigo, si sono già tenute le premiazioni. Parterre pieno anche per le autorità presenti per i saluti e le premiazioni.

Molto coinvolgente la fase di apertura della cerimonia, con la proiezione di un video di presentazione del territorio in cui a tutti i partecipanti sono state mostrate le bellezze del Delta e della costa.

Ad aprire le danze dei saluti, poi, i padroni di casa di Rosolina, con i rappresentanti dell’amministrazione comunale capitanati dal sindaco Franco Vitale, con il vicesindaco Daniele Grossato, l’assessore Stefano Gazzola, il consigliere comunale con delega allo sport Filippo Bergo e il consigliere Daniele Vallese.

I saluti da parte dell’amministrazione comunale di Chioggia sono stati portati dall’assessore allo sport Isabella Penzo, mentre per Federazione italiana pallavolo hanno portato i saluti il consigliere nazionale Gianfranco Salmaso e il vicepresidente di Fipav Veneto Giovanni Piaser. Per il Coni ha partecipato il consigliere regionale del Veneto Mauro Gazzerro.

L’evento: la fase finale dei campionati nazionali Under 14 femminile ha visto e sta vedendo ancora scendere in campo le migliori 28 squadre di pallavolo giovanile d’Italia. Le prime 16 squadre sono arrivate in Veneto martedì 14 maggio per la fase di qualifica, le rimanenti 12 squadre (classificatesi nelle loro regioni con ranking migliore) sono arrivate giovedì 16 maggio per la fase finale.

Al centro congressi di via Torino a Rosolina Mare, Fipav Rovigo, con il supporto di Fipav Venezia e Fipav Veneto, ha avuto il compito di organizzare la premiazione delle squadre classificatesi dal diciassettesimo al ventottesimo posto:

POSIZIONE SQUADRA SOCIETÀ REGIONE

28° Asci Trade Marked S.S. Asci 91 Potenza Basilicata

27° Bassa Vallagarina Volley Asd Bassa Vallagarina Volley Trentino

26° School Volley Perugia A.s.d. School Volley Perugia Umbria

25° Nuova Pallavolo Campobasso S.s. Nuova Pallavolo Campobasso Molise

24° Gelateria Diana Aosta Volley A.s.d. Aosta Volley Valle d'Aosta

23° Neugries Raika Asd Sportclub Neugries Alto Adige

22° Volley Cosenza Vollley Cosenza Asd Calabria

21° Dueci Dannunziana Dannunziana Volley School Asd Abruzzo

20° Duemila12 de Settesoli Roma As.d. Duemila12 Lazio

19° Lemilleeunanotte A.s.d. Volley Clodia Femminile Veneto

18° Volley Friends Roma Asd Volley Friends Roma Lazio

17° Normac Avb Genova Polisportiva Alta Valbisagno Liguria

A tutte le atlete partecipanti sono state consegnate la medaglia bronzata federale e la t-shirt dell’evento. Ad ogni società sportiva, l’amministrazione comunale di Rosolina ha consegnato prodotti tipici locali (radicchio e riso del delta del Po) mentre l’amministrazione comunale di Chioggia ha consegnato il bragosso, una riproduzione della tipica imbarcazione a vela usata per pescare.