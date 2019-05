Cristiano Corazzari: “Posso rafforzare il legame tra la città e il Veneto"

ROVIGO - “Da tempo sono impegnato per il nostro territorio e penso che Rovigo debba avere un ruolo da protagonista in Polesine ed in Veneto”. Motiva così, Cristiano Corazzari, assessore regionale alla Cultura, Urbanistica, Sport, Sicurezza e Parchi la sua candidatura come capolista nella lista della Lega a sostegno di Monica Gambardella sindaco.

“Voglio rafforzare il legame tra la nostra città, la Regione del Veneto e le altre città venete - afferma Corazzari - credo nel lavoro di squadra perché uniti saremo più forti, amministreremo Rovigo basandoci sul dialogo e sulla condivisione delle scelte”.

Corazzari spiega che si lavorerà in maniera compatta e giorno per giorno assieme a Monica Gambardella “per rendere Rovigo più sicura, più bella e più moderna”.