ROVIGO - Archiviato l'ennesimo turno rinviato a causa del maltempo, l'Itas Assicurazioni Baseball Softball Club Rovigo si riaffaccia sul campionato di Serie B per sfidare la capolista del girone B. Domenica i ragazzi del manager Fidel Reinoso faranno visita ai White Sox Buttrio per la doppia sfida valida per il sesto turno. Solo tre le partite finora disputate dai rodigini, rimasti sotto l'ombrello in altre due occasioni; quattro, invece, quelle disputate dagli emiliani, che al momento guardano tutti dall'alto forti di un ruolino di marca ancora privo di passi falsi.

Le continue piogge delle ultime settimane, insolite per il periodo, hanno impedito al Rovigo di trovare la giusta continuità sul diamante e, anche in ragione di ciò, l'impegno sulla carta si presenta particolarmente ostico. L'inizio di stagione a singhiozzo ha spinto il club rodigino a chiedere alla Fibs espressa decisione circa la possibilità di rinviare le partite quando le previsioni meteo sono palesemente avverse. I polesani comunque arriveranno in Friuli Venezia Giulia con il consueto carico di fiducia e ottimismo, convinti di poter riuscire a conquistare almeno una partita. Sul monte di lancio si punta sull'esperienza di Enrico Crepaldi. Assente per impegni di lavoro l'altro lanciatore Alessandro Frigato, così come Lorenzo Masiero, quasi ristabilitosi dall'infortunio alla caviglia che ha complicato il suo avvio di stagione.

Trasferta anche per la Cadetta del Baseball Softball Club Rovigo. I rodigini saranno ospiti del Trento Baseball nella gara valida per il primo turno del girone di ritorno. All'andata fu largo successo per i rossoblù (17-0).

Nei giorni scorsi sono scese in campo anche alcune Under dell'Adriatic Lng Baseball Softball Club Rovigo. Vittoria per l'Under 18 che a Ponzano veneto ha superato i Blu Fioi 5-2. Splendido successo sul campo dei Padova Braves anche per il softball Under 12: un 15-12 nel quale c'è anche la firma della giovanissima Sabrina Bottazzi, classe 2010, che ha impreziosito il suo esordio in pedana con il primo strike out della carriera. Domani scenderanno in campo nei rispettivi campionati anche le formazioni Under 15, che ospiterà il Ponte di Piave, e Under 12, impegnata tra le mura amiche della Tassina.