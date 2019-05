Diego Antl convocato in azzurro con il Seven

Roma – Andy Vilk, responsabile tecnico della Selezione Italiana Seven Maschile, ha ufficializzato la lista dei diciotto atleti convocati per il raduno in calendario a Settimo Torinese (Torino) in calendario dal 20 al 22 maggio.

Gli Azzurri, che proseguono la marcia di avvicinamento verso i tornei targati Rugby Europe, si ritroveranno nel pomeriggio di domenica in Piemonte. Nella giornata di mercoledì verrà ufficializzata la lista dei dodici atleti convocati per l’”Howard Hinton Sevens” a Tours. Giovedì l’Italseven si sposterà in Francia dove sabato 25 maggio affronterà due selezioni francesi e la Georgia nella fase a Girone. Domenica è in programma la seconda fase che chiuderà il torneo.

Questi la lista degli atleti convocati:

Diego ANTL (FEMI-CZ Rovigo)

Simone CORNELLI (Toscana Aeroporti I Medicei)*

Duccio COSI (Toscana Aeroporti I Medicei)*

Roberto DAL ZILIO (Kawasaki Robot Calvisano)*

Daniele DI GIULIO (S.S. Lazio Rugby 1927)*

Giovanni D’ONOFRIO (Fiamme Oro Rugby)*

Matteo FALSAPERLA (Lafert San Donà)

Davide GALLIMBERTI (Mogliano Rugby 1969)

Enrico GHIGO (Rugby Viadana 1970)

Alessandro GIANCARLINI (S.S. Lazio Rugby 1927)

Alessio Gianluca GUARDIANO (S.S. Lazio Rugby 1927)

Federico GUBANA (Mogliano Rugby 1969)

Edoardo NAVARRA (Verona Rugby)

Tommaso JANNELLI (Cus Milano)

Stefano ROMANO (Pro Recco Rugby)

Edoardo TERESI (S.S. Lazio Rugby 1927)

Juan Aleajandro WAGENPFEIL (Rugby Viadana 1970)

Luca ZINI (Argos Petrarca Rugby)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato