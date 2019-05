Tutto esaurito per l'unico duo che è un trio 

ADRIA (RO) - Sabato 18 maggio, alle ore 21, arriva l'appuntamento "sold-out" al teatro Comunale di Adria, ovvero lo spettacolo "Assai in pace" con Marco e Pippo - l'unico duo che è un trio (Marco Zuin, FIlippo Borille e Gaetano Ruocco Guadagno) che già da due mesi registra il tutto esaurito in prevendita.

Nessun biglietto è quindi disponibile, da tempo, né per i tanti fans che hanno invano inoltrato richieste, né per coloro che avrebbero voluto vedere per la prima volta il "duo che è un trio".

Questo successo consolida l'andamento più che positivo della stagione 2019 del Teatro comunale, curata dall’associazione Tempi e Ritmi e promossa dal comune di Adria. Il "fenomeno" Marco e Pippo ormai ha "contagiato" tutta la regione, oltrepassandone i confini.

Le loro appparizioni, inoltre, con "pillole" quotidiane su Tv7 Triveneta e sul web ne hano consacrato, ed amplificato, il successo. Comicità mai volgare, intelligente, attuale e "di casa nostra": questi gli ingredienti dell'exploit del trio. "Assai in pace" è lo spettacolo scritto e realizzato appositamente per i teatri, con la regia di Enrico Lando, che arriva anche ad Adria, carico di tanti personaggi resi ormai famosi dal trio.

Il titolo dello spettacolo può essere letto in più modi, come evidenziano Marco, Pippo e Gaetano nella nota di presentazione: "Hai letto bene il titolo? Bene. Ora rileggilo. Fallo un’altra volta. Molto bene, ora hai certamente capito! Assai in pace è un gioco di parole, una frase doppia, un calembour polisemico. In dialetto significa una cosa, in italiano un’altra… Ma di cosa parlerà questo spettacolo? Marco, Pippo, Gaetano e i loro personaggi ci porteranno in un viaggio comico nel nostro territorio veneto, pieno di bellezze e di contraddizioni, di punti di vista diversi, strani e distorti sulla realtà che viviamo ogni giorno. In questo grande caos, un’unica certezza: tutti gli individui di questo mondo vorrebbero essere ...assai in pace!"

La stagione si concluderà giovedì 23 maggio con lo spettacolo di prosa "Il piacere dell'onestà" di Luigi Pirandello, messo in scena alle ore 21 dalla compagnia "Il gruppo del Lelio" di Bassano del Grappa, per la regia di Angelo Lelio (biglietti a prezzi popolari interi € 8 / ridotti € 7) disponibili nelle prevendite (Pro Loco Adria e circuito Vivaticket) o al botteghino del teatro dalle ore 18 la sera dello spettacolo.