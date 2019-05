Le auto in centro a Rovigo vanno ridotte. Arturo Lorenzoni porta l'esempio di Padova

ROVIGO - E’ stata la mobilità sostenibile uno dei temi al centro dell’incontro tra il vicesindaco di Padova, Arturo Lorenzoni, il consigliere regionale Piero Ruzzante e il candidato sindaco del centrosinistra, Edoardo Gaffeo.

I due interlocutori hanno scherzato, prima di iniziare a discutere, sul fatto che anche la scaramanzia potrebbe giocare in favore di Gaffeo, visto che Padova si trovò in una situazione analoga a quella di Rovigo, con un sindaco (leghista) sfiduciato dal consiglio comunale e poi si affermò Sergio Giordani sostenuto dal Pd in coalizione con il centrosinistra.

Sostenibilità è stata la parola più usata da Lorenzoni che ha spiegato che se Padova è riuscita a ridurre il numero di auto, ci sono città che sono molto più avanti che chiuderanno il centro a tutte le macchine come ad esempio Oslo. “E’ chiaro che bisogna avere obiettivi di lungo termine e fare tutti i passaggi che possono essere anche impegnativi ma serve una visione che è mancata alla Lega negli ultimi anni. Per seguire il consenso si è derogato ai principi con un’attenzione blanda per il trasporto pubblico”.

L’amministratore padovano ha quindi spronato Gaffeo ad avere una visione più ampia e di largo respiro e ad una eventuale sinergia con Padova vista la difficoltà a dialogare con gli amministratore di un certo orientamento politico: “Bisogna portare qualcosa di costruttivo e riconosco ad Edoardo questo mentre la destra attuale riconosce un’identità sul conflitto. E’ troppo riduttivo”.

Piero Ruzzante ha invece puntato il dito sulla Lega, rea di aver interrotto quel filo che univa la sanità al sociale mentre, per quanto riguarda il trasporto, ha posto l’accento sul fatto che proprio in provincia di Rovigo vi sia il peggior sistema di trasporto di tutto il Veneto.

“I parcheggi gratuiti che stanno proponendo i miei avversari - ha concluso Gaffeo - sono un’idea balzana: in centro bisogna girare a piedi o in bicicletta, non in macchina. Bisogna ripensare all’idea di città”.