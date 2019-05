Giro d'Italia 2019, il programma delle tappe in Veneto

Lo sloveno Primo Roglic, già vincitore nella tappa inaugurale di Bologna, ha preceduto di 11” il belga Campenaerts, detentore del record dell'ora; e l'olandese Bauke Mollema, che ha tagliato il traguardo con un ritardo di 1'. Ottimo quarto posto Vincenzo Nibali, che ha perso solo 1'05" dallo sloveno. Il siciliano si presenterà alla seconda fase del Giro, quella più dura dal punto di vista altimetrico, come il principale rivale di Roglic per la conquista della maglia rosa finale. Il Veneto sarà una delle regioni toccate dal Giro d'Italia 2019 . Saranno quindi le montagne e la pianura veneta a fare da sfondo alla corsa rosa. Le tappe che si correranno in questa terra saranno sicuramente decisive per la classifica generale e per l'assegnazione della maglia rosa finale. Oltre alle salite però potrebbe fare la differenza anche la cronometro, che si disputerà a Verona e che alzerà definitivamente il sipario, stabilendo il tanto atteso vincitore.Tutto avrà inizio giovedì 30 maggio con la Valdaora-Santa Maria di Sala. Vittorio Veneto, Conegliano, Susegana, Spresiano, Paderno, Paese e Zero Branco: saranno queste le cittadine toccate in questa tappa completamente in salsa trevigiana. Una giornata interamente pianeggiante, dove a farla da padrone sarà però pure la discesa. Ma il giorno dopo la musica sarà completamente diversa, in quanto ci saranno diverse ondulazioni e saliscendi. La salita finale inizierà a Fiera di Primiero. La pendenza sarà sempre costante attorno al 5%, con brevissimi tratti attorno al 10%. L’ultimo km si snoderà nell'abitato di San Martino di Castrozza, per spianare a circa 100 metri dall'arrivo. Insomma, le Dolomiti si prenderanno la scena.Ma il vero clou ci sarà sabato 1° giugno, con un vero e proprio tappone dolomitico, caratterizzato da ben cinque salite. L'aspetto più importante potrebbero essere senza alcun dubbio gli ultimi sette chilometri, che precederanno un traguardo in rettilineo e completamente pianeggiante. Questi ultimi infatti saranno tutti in ascesa, con una pendenza media del 7,4%. La pendenza massima sarà invece del 10%. Un arrivo che si svilupperà in ben due salite: il Croce d'Auna e il Monte d'Avena, un qualcosa di molto originale e caratteristico. Insomma, sarà molto probabilmente in queste strade che si giocherà il Giro d'Italia 2019. La gamba farà ancora una volta la differenza. Si capirà chi ne avrà di più dopo tre settimane.Non va sottovalutata però l'importanza dell'ultimo atto, ossia la cronometro che si svolgerà a Verona. E anche qui la strada, per un tratto di 4,5 chilometri, andrà all'insù, con una pendenza del 5%, con alcuni picchi e con una carreggiata che via via finisce per restringersi. Quindi GPM e cronometraggio intermedio in vetta alla salita. Attenzione anche alla discesa successiva, molto tecnica. L'arrivo sarà in piazza Bra e nell'Arena di Verona.Una cornice storica per i festeggiamenti del vincitore. In una corsa rosa che per quest'anno parlerà veneto.