Studenti da top ten per originalità e creatività

MILANO - Il progetto Green Jobs si è concluso con la StartUpCompetition svolta al Megawatt di Milano dove oltre 1600 studenti e 76 scuole arrivate da tutta Italia si sono ritrovate per l’appuntamento finale.

Il progetto Green Jobs, promosso da Ja Italia e sostenuto dalla associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa tra cui la Fondazione Cariparo, ha come obiettivo quello di promuovere e sviluppare competenze all’autoimprenditorialità in ambito green.

Per un intero anno scolastico gli studenti, supportati dai docenti e dai dream coach hanno ideato e prototipato prodotti e servizi green, elaborando un report annuale con tutte le informazioni aziendali: dal piano economico, al piano di vendita, dalle strategie di marketing fino alle analisi di mercato e dei competitors.

Per la provincia di Rovigo hanno partecipato le classi IV del liceo scientifico Paleocapa con il professore Vito Giavarini e la IVA e IVB dell’iis Viola- Marchesini accompagnate dai professori Michela Zanella e Gilberto Magosso, supportate dai dream coach di CoopUp Rovigo Anna Marchesini e Federico Paralovo.

Sia a Padova, nelle audizioni regionali in Fondazione Cariparo, che a Milano i progetti Paint Clay Kit e Cof-Fire del Viola-Marchesini si sono contraddistinti per l’originalità e gli aspetti innovativi dei loro prodotti, riscuotendo un ottimo successo e piazzandosi nella top ten delle migliori mini-imprese tra le 76 presenti in gara.

I ragazzi di Paint Clay Kit, capitanati dalla professoressa Michela Zanella, hanno ricevuto il premio per la miglior impresa del Veneto mentre i ragazzi di Cof-Fire con il professore Gilberto Magosso hanno raggiunto il terzo posto nella sfida nazionale.

“L’entusiasmo, lo studio e il coraggio sono stati premiati; i ragazzi, con l’indispensabile aiuto dei professori, hanno fatto squadra superando tutte le sfide di questo percorso - commentano Anna Marchesini e Federico Paralovo di CoopUp Rovigo - questa è la vera sfida di queste progettualità, non tanto far diventare tutti gli studenti grandi startupper, ma trasmettere a loro un approccio multidisciplinare per la soluzione di problematiche, valorizzando il lavoro di gruppo, i talenti di ognuno e il rispetto dei ruoli, unendo le capacità al fine di esaltare le peculiarità del nostro territorio”.