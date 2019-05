Azzalin: “Via il bollo auto? Altra promessa elettorale di Zaia"

ROVIGO - “Altro giro, altra promessa elettorale. Adesso è la volta del bollo auto, che Zaia annuncia di voler abolire. È fortunato, in Italia si vota praticamente ogni anno, così da buon venditore di fumo può sbizzarrirsi come il Berlusconi dei tempi migliori”. Graziano Azzalin, consigliere del Partito Democratico replica all’annuncio del presidente della Regione di voler andare oltre quanto stabilito dalla Consulta (la possibilità di allargare agevolazioni ed esenzioni), arrivando alla cancellazione della tassa in cambio dell’autonomia. “Probabilmente - ironizza - i veneti saranno quindi costretti a pagare il bollo per sempre”.



“A parte le battute, però, esiste un Paese reale e poi quello dei sogni. Zaia si dice pronto a rinunciare ad altre entrate fiscali, ma dove li trova i soldi per i servizi? Certo che va ridotto il carico fiscale per cittadini e imprese, non si ottiene però con le prese in giro come, appunto, la volontà di abolire una tassa statale. Rivendicare il Veneto Tax Free come fa il governatore significa rivendicare in realtà una situazione di disuguaglianza. Non far pagar niente a nessuno vuol dire scaricare il prezzo sulle spalle dei più deboli, di chi ha bisogno di aiuto. Davvero per Zaia è motivo di orgoglio?”.