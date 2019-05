Domenica da incorniciare nonostante il diluvio

STANGHELLA (PD) - Cuore, passione e grandi emozioni per il weekend del Rugby Stanghella, che festeggia le sue ragazze e le sue atlete, protagoniste di grandi match e immense soddisfazioni.

Una domenica spettacolare, iniziata con il pathos della mattina dove la formazione under 14 ha esordito sotto la pioggia battente, che però non le ha impedito di centrare una splendida vittoria. Il testimone delle emozioni passa poi ad Alice Bottaro e Giada Rossi che nel pomeriggio hanno giocato con ruolo da protagoniste nella selezione Veneto, vincente contro una squadra Irlandese.

Allenamento in selezione anche per Fatou e Menotti, che hanno ben figurato all’interno della propria rappresentativa. Da segnalare anche la tournée, sempre della Menotti, accompagnata in questo caso da Raisa, in Turchia con la Rugby League.

La soddisfazione e l’orgoglio sono nelle parole del presidente Manilo Sarto:

“I più sentiti complimenti a queste ragazze, che si impegnano quotidianamente nello sport e che hanno dimostrato in queste occasioni il loro grande valore. Sono il futuro e il presente di questa fantastica società. Avanti tutta e W lo Sport!”.