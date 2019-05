Delibera sospesa dal Tar, guerra tra sindaco e minoranza

PORTO VIRO - Sono dovuti ricorrere al Tar del Veneto per ottenere soddisfazione con una sospensiva ma la battaglia con il sindaco continua. Thomas Giacon e i consiglieri comunali di minoranza di Porto Viro Silvia Gennari, Ivano Vianello, Geremia Gennari e Roberto Luppi come hanno spiegato all’ex bar Borsa di Rovigo, hanno portato le loro ragioni in tribunale dopo che il primo cittadino, Maura Veronese non aveva voluto frazionare il Piano degli interventi il 24 gennaio scorso. Nello specifico si tratta della variante numero 9 già adottata a fine ottobre 2018. Variante che trattava vari argomenti e che la minoranza spiega di aver voluto e chiesto di poter “spacchettare” parlandone separatamente. Come hanno riferito Giacon e gli altri consiglieri, il sindaco e la maggioranza hanno negato tale richiesta e per questo si sono rivolti al Tar che con sentenza dell’8 maggio ha stabilito la sospensiva con le spese a carico del Comune di Porto Viro.

“L’immagine dei “quattro amici al bar”, che gongolano perché il Tar ha bloccato la variante, dà un’idea chiara di questa opposizione sgangherata che non si rassegna all’idea di essere la minoranza consigliare - ha commentato il sindaco Maura Veronese - Il bar è evidentemente il luogo ideale per questa opposizione, dal momento che raramente si è registrata in Comune la presenza di tutti i consiglieri di minoranza e, quando è accaduto, è stato penoso l’intervento di chi ha male amministrato e oggi si pone come esperto risolutore di problemi. D’altro canto, avere a fianco un personaggio come Roberto Luppi, che ancora si definisce “ex assessore” nonostante non faccia parte del panorama politico portovirese da diversi anni, e che negli ultimi tempi ha sempre mostrato la propria faziosità e livore per la sua esclusione alle ultime elezioni, ben inquadra quale sia lo spirito di questa combriccola”.

La Veronese sottolinea che, se questa minoranza fosse stata presente ai consigli, o ancor prima avesse partecipato alle sedute delle commissioni, avrebbe tranquillamente potuto eccepire osservazioni e modifiche. “Dal momento che, a differenza loro, personalmente non ho nulla contro nessuno, nel normale confronto si sarebbe potuto ragionare e al limite modificare la variante comprendente sei punti. Avessero chiesto di “spacchettare” la cosa, sarebbe stato possibile, certo è che se la richiesta avviene in fase di votazione e non preventivamente questa operazione è inammissibile”.

Per il primo cittadino fa sorridere l’accusa di “alcun fondamento giuridico” dell’azione, “dal momento che i consiglieri evidentemente non sanno che in passato sono stati approvati varianti con anche trenta schede. L’ultima approvata anche dall’amministrazione Giacon. Ora, pur continuando a ritenere assurdo il fatto di approvare sei distinte varianti, a fronte di questa geniale operazione da parte della minoranza che ha di fatto bloccato gli interessi di cittadini, enti privati e realtà commerciali, soltanto per ostacolare l’amministrazione, abbiamo atteso la sentenza del tribunale amministrativo regionale per decidere chiaramente di ritirare il procedimento in autotutela per la modifica”.

La Veronese non risparmia frecciate alla minoranza “di novelli giuristi e urbanisti” e spiega che il rallentamento e ritardo “amministrativo” provocato, crea sì un danno a tutti i cittadini che dovevano iniziare i lavori per la costruzione della propria casa, ai commercianti che dovevano ampliare, ai piccoli edili che potevano iniziare a operare, “a quei cittadini penalizzati da assurde operazioni passate e che abbiamo voluto sanare”.

“Ma fortunatamente non creerà alcun danno alla Casa di Cura di Porto Viro (secondo i consiglieri di minoranza la struttura aspettava la variante per ampliare i locali, ndr), perché non si è trattato di un punto di questa variante. Sicuramente la minoranza ha confuso il cambio di destinazione urbanistica dell’area con l’approvazione del progetto di ampliamento. Mi auguro non fosse il loro obiettivo quello di rallentare anche i lavori della Casa di Cura. Anziché gioire per il risultato della strenua battaglia affinché potesse essere riconfermata presidio ospedaliero, sembrano quasi soddisfatti di aver rallentato i cantieri”.

Per la Veronese è curioso notare che la battaglia per il ri-ottenimento della qualifica di presidio alla Casa di Cura è stata assurdamente contrastata dalla consigliera regionale Patrizia Bartelle, ex grillina, che ha sostenuto in più occasioni come il privato debba soccombere in favore del pubblico, “dimostrando di non avere alcuna contezza di come è fatto il nostro territorio ed evidentemente non avendo avuto mai bisogno dei servizi di eccellenza della nostra Casa di Cura. Così, l’ex sindaco Thomas Giacon, oggi affiliato al nuovo partito della Bartelle, dimostra di avere la stessa percezione distorta della realtà. In conclusione mi pare evidente come l’azione di minoranza sia contraria agli interessi della città e del nostro territorio e, sorridendo alla loro convinzione di aver chissà quale credito o credibilità da parte dei cittadini, continuiamo a lavorare per il bene di Porto Viro. Non dal tavolino di un bar”.

Non è mancata la contro-replica a stretto giro di posta dei diretti interessati. “La sindaca mente sapendo di mentire – esordisce Giacon - stiamo assistendo ad una delle più belle commedie mai realizzate dall’ex assessore alla Cultura, Maura Veronese, che piena di arroganza e saccenza cerca di trasformare i suoi gravi errori politici e amministrativi, in un errore della minoranza, dimenticando che il Tar del Veneto reputa questo errore un “grave pregiudizio nei confronti dei ricorrenti” e ha anche condannato il comune a pagare le spese e le competenze legali. E’ inammissibile che un avvocato come il sindaco dubiti delle competenze del Tar. Assistiamo ormai da mesi ad un sindaco incapace di contrastare le azioni giuste e corrette di una minoranza, che dati alla mano, ha più consenso della giunta comunale. Un’amministrazione pubblica parla per atti e non per allusioni e con bugie”.

“Quanto da noi affermato - dichiara Giacon con il consenso di tutta l’opposizione - è riconducibile alle delibere di consiglio e ai verbali della commissione territorio, ma furbescamente il sindaco, con le sue caotiche affermazioni, sta bene attenta a non citare le vere motivazioni che hanno compromesso la delibera del consiglio comunale, creando lei stessa danni alla comunità. L’incompetenza nell’amministrare “il bene comune” è evidente”.

Giacon non entra nel merito delle competenze professionali dell’avvocatessa “ma le sue continue distrazioni le hanno fatto scordare (e quindi la invito a ripassare il manuale di diritto amministrativo) che la delibera, una volta “sospesa dal Tar”, non può più essere revocata fino alla sentenza finale fissata per il 6 novembre prossimo. L’avvocato Veronese prova a destreggiarsi tra giochi di parole mal concepite e poco chiare - continua il consigliere - per provare ad apparire agli occhi dei cittadini “vittima” ma ahimè, le ricordo che è proprio lei la responsabile principale che ha ingarbugliato con questa delibera danneggiando privati e aziende coinvolte, compreso la Casa di cura”.

Il consigliere Thomas Giacon afferma che la Veronese “con la sua incapacità di governare e regolare i rapporti istituzionali tra le parti politiche e la sua scarsa conoscenza amministrativa e tecnica, sta compromettendo la città di Porto Viro, ormai zimbello del Polesine. È ormai palese che non essendoci programmazione né attività amministrativa presto ci ritroveremo nel baratro, come Comune. La invito pertanto a dimettersi - conclude Giacon - per salvare la faccia e con lei chi è coinvolto attivamente in questa triste commedia”.