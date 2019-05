La ricetta Gambardella: "Rovigo e Delta del Po: parco, arte, film, lirica"

ROVIGO - " Il Comune capoluogo gioca un ruolo strategico nel costruire progetti culturali di cooperazione e lungimiranza per il v alore che la cultura ha per la crescita sociale dell’Individuo e l’istruzione – spiega Monica Gambardella, candidato sindaco del centro destra - È compito dell’amministrazione raggiungere tali obiettivi perché Rovigo sia il punto di riferimento delle molte eccellenze culturali del nostro territorio .

Primo punto è la creazione di un piano strategico pluriennale , che coinvolga una pluralità di soggetti del sistema culturale e istituzionale, finalizzato a far emergere la nostra città nel panorama nazionale e internazionale , valorizzando contesti museali ed artistici, le mostre di Palazzo Roverella, creando percorsi culturali che ridisegnino il territorio, promuovendo la città di Rovigo ed il Delta del Po come parco letterario, luogo scenografico per la realizzazione di festival, set cinematografici, percorsi enogastronomici".

"In questo scenario il Comune di Rovigo ha il ruolo di capoluogo, con il dovere di tutelare e sviluppare i luoghi della cultura, un patrimonio immobiliare che vuole essere messo a disposizione di un numero sempre maggiore di visitatori. Si pensi al Teatro Sociale, il Teatro Studio, il museo dei Grandi Fiumi, il Chiostro degli Olivetani, il Tempio de La Rotonda, ad oggi fulcro delle attività culturali nel nostro territorio, mentre altri luoghi dovranno essere restituiti e messi a disposizione della cittadinanza, come la torre Donà - l’osservatorio panoramico per eccellenza di Rovigo - il campanile della Rotonda e la Chiesa del San Michele, strategico luogo di esposizioni e rappresentazioni".

redazione di un calendario degli eventi per l’informazione ai cittadini e per consentire al comparto turistico-ricettivo di pianificare attività accoglienza sinergiche per garantire flusso turistico. " Riallacciandosi alle necessità anche del commercio ( LEGGI ARTICOLO ) Gambardella ribadisce la. "

Un altro aspetto riguarda il

rilancio delle attività artistiche rendendole più visibili sul mercato culturale in collaborazione con altre realtà regionali e nazionali

, e in grado di creare indotto per il territorio.

Si pensi al Teatro Sociale, uno dei 28 teatri di Tradizione Lirica in Italia, che gode di ottima salute negli ultimi anni e che sviluppa stagioni liriche di prestigio, abbonati da tutta Italia, garantisce un ampio numero di contratti lavorativi per artisti e maestranze e che è dotato di un pregiato laboratorio scenografico, fiore all’occhiello dell’artigianato culturale per esportare le proprie creazioni. E non solo, poiché siamo consapevoli di realtà artistiche locali di fama nazionale ed internazionale che vogliamo sempre più includere, per sviluppare, insieme, la cultura a Rovigo.

Stessa cosa vale per i conservatori di Adria e Rovigo e l'Accademia musicale nata in collaborazione con il Venezze dove studenti da tutto il mondo vengono in Polesine per approfondire l'arte musicale e che devono essere quanto più valorizzati.

Come ci hanno ricordato gli amici sindaci venuti a trovarci di Treviso, Vicenza, Verona solo facendo rete possiamo inserirci in un circuito virtuoso e favorevole che sappia attrarre visitatori a Rovigo, consapevoli che, insieme a ciò, dobbiamo promuovere tutta una serie di servizi collaterali ricettivi che sappiano soddisfare chi viene a visitare la nostra città e il nostro Polesine".