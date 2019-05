BADIA POLESINE (RO) - Dalla palla ovale arriva un nuovo successo per le scuole polesane nelle fasi regionali dei Campionati studenteschi. Il 9 maggio la squadra della scuola media “Gherardini” di Badia Polesine ha conquistato il titolo veneto di rugby seven per la categoria Cadetti. Un successo “casalingo”, dal momento che le fasi regionali sono state ospitate negli impianti sportivi badiesi in via Martiri di Villamarzana. A organizzarle, come sempre, l’Ufficio Scolastico provinciale, che un mese prima (8 aprile) aveva promosso anche la fase provinciale che ha messo in competizione tra loro le scuole polesane.

Sul palcoscenico regionale, invece, si sono sfidate ben 15 scuole venete, con squadre maschili e femminili. La formula del torneo ha visto un’iniziale fase di girone all’italiana, poi le migliori classificate si sono sfidate nelle partite decisive. Nel gruppo A i Cadetti di Badia Polesine hanno prima battuto l’IC Feltre 40-25, poi hanno travolto 60-5 l’IC Valeggio sul Mincio. In finale hanno affrontato l’IC San Donà di Piave, vincitore dell’altro girone. Netto il 40-10 che ha regalato lo storico successo della “Gherardini”.

Ma le soddisfazioni per le scuole polesane non finiscono qui. Nel torneo regionale Allievi, andato in scena lo stesso giorno, gli studenti dell’Itis “Viola” di Rovigo sono riusciti a conquistare un ottimo terzo posto, frutto di un cammino caratterizzato da una vittoria e due passi falsi. Il titolo è andato all’IIS “Marconi” di Padova.

Grazie alle scuole medie di Badia Polesine il conto dei successi polesani nelle fasi regionali dei Campionati studenteschi sale a quattro: prima, infatti, avevano trionfato Elena Fabbri dell’ITC di Porto Viro nel nuoto, le Allieve del liceo scientifico “Paleocapa” di Rovigo e gli Allievi dell’IIS “Levi” di Badia Polesine nel beach volley. Senza dimenticare i due splendidi podi nel tennis tavolo della squadra maschile della scuola media “Parenzo” di Rovigo e di quella femminile della scuola media di Castelguglielmo e il secondo posto delle Cadette delle scuole media “Casalini” di Rovigo alla fase regionale di pallavolo.