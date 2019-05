Giorgio Basile è il nuovo comandante provinciale dei Vigili del fuoco 

ROVIGO - Cambio al vertice del comando dei Vigili del fuoco di Rovigo, arriva da Venezia il nuovo comandante Giorgio Basile, mentre Cristiano Cusin promosso dirigente superiore andrà alla direzione regionale del Corpo della Toscana.

L’ingegner Basile è un ingegnere civile, con master in protezione civile, ha frequentato nel 1998 il corso d’ingresso per funzionari a Roma. Dal 1999 ha lavorato presso il comando provinciale di Venezia, dove ha ricoperto diversi incarichi tra cui quello di vicecomandante. Ha svolto il ruolo di formatore sia per corsi interni dei vigili del fuoco che per corsi esterni legati all'antincendio, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché come relatore in diversi convegni.

Ha partecipato a numerosi gruppi di lavoro nazionali ed internazionali nonché a missioni per grandi emergenze, in Italia a Salò, L'Aquila, Emilia, Amatrice, Norcia e Rigopiano e all’estero ad Haiti e in Cile. Nel Novembre del 2018 è stato nominato dirigente e dal 23 maggio assume l’incarico di comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Rovigo.