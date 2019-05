Vado sicuro è una festa. Premiati centinaia di bambini

ROVIGO - Giovedì 23 maggio gli alunni delle scuole polesane dell’infanzia e primarie che hanno partecipato all’edizione 2019 di Vado sicuro hanno ricevuto il ringraziamento di tutto il territorio per la loro sensibilità verso il tema della sicurezza stradale. Il progetto ha accompagnato l’anno scolastico 2018/2019 di circa 2000 studenti della provincia di Rovigo. Migliaia di bambini e ragazzi che attraverso modalità diverse e percorsi educativi anche molto differenti, hanno concorso ad un unico obiettivo: radicare una cultura della sicurezza, un senso civico che contribuirà a farli crescere come cittadini responsabili e consapevoli. Tutti i presenti, autorità e rappresentanze del territorio, hanno sottolineato il valore di questo progetto per l’educazione alla sicurezza. Da Maddalena De Luca, prefetto, a Ivan Dall’Ara, presidente provincia di Rovigo, da Alfredo Balena, responsabile delle relazioni Esterne di Adriatic Lng, a Cristiano Corazzari assessore al territorio, cultura e sport Regione del Veneto, alla massime autorità territoriali delle forze dell'Ordine all'associazione Familiari Vittime della Strada, fino al responsabile del dipartimento di Prevenzione Ulss 5 Polesana, e al direttore del centro commerciale Marco Cavallaro.



È stato consegnato alla Provincia di Rovigo e a Adriatic Lng, nelle persone del presidente Ivan Dall’Ara, e di Alfredo Balena il premio di rappresentanza della Presidenza della Camera dei Deputati quale riconoscimento al valore della campagna.

Questa edizione è stata caratterizzata dal grande impegno delle classi, anche con il coinvolgimento attivo dei genitori. I bambini più piccoli hanno davvero dato il meglio: video, cartelloni, plastici ricchi di particolari, vere e proprie opere d’arte, realizzazioni a volte sorprendenti, se si pensa all’età degli autori, che grazie all’entusiasmo delle loro brave insegnanti hanno saputo realizzare lavori di grande precisione e fantasia.

Presso il centro commerciale La Fattoria la mostra di parte dei lavori in concorso realizzati dalle scuole.



Le scuole primarie premiate: 1° Premio scuola primaria A. Manzoni di Bergantino; 2° premio la G. Pascoli di Rovigo; 3° Premio pari merito la Samuele Donatoni Rovigo e la G. Pascoli di Taglio di Po. Menzione speciale per il lavoro realizzato alla G. Carducci di Occhiobello, alla Dell'Amicizia di Mardimago, alla Mazzini di Villanova del Ghebbo, alla O. Pighin Lusia, alla Martiri della Libertà di Pincara. Vincono un buono d'acquisto la G.B. Stella di Taglio di Po, la "Vittorino da Feltre" Castelguglielmo, la scuola primaria di Guarda Veneta e la "A. Moro" Boara Polesine.



Le scuole dell'infanzia premiate: 1° premio scuola dell'Infanzia di Castelmassa; 2° premio scuola dell'Infanzia C. Collodi di Bergantino; menzioni speciali: scuola dell’Infanzia S. Antonio Rovigo, la "Gastone Marchiori" di Lusia, la Don F. Zurma di Arquà Polesine, la Marchi di Rovigo, la Bottoni di Papozze, la scuola dell'infanzia statale di Villamarzana, la Suor Giuseppina Vecchiato di Fratta Polesine, la scuola dell'Infanzia di Fenil del Turco, la Casa Gioiosa Vittorino da Feltre di Salara, la Vittorino da Feltre di Villanova del Ghebbo loc. Bornio, la Maria Immacolata parificata di Fiesso Umbertiano.

Altre menzioni ala scuola dell'Infanzia di Melara, la Principe di Napoli di Rovigo, la E. De Amicis di Ca' Zen di Lusia, la Garibaldi di Lendinara, la Don Minzoni di Lendinara, la "Pinocchio" di Rovigo, la Vittorino da Feltre di Castelguglielmo, la Gregnanin di Adria e quella di Buso.

Venerdì 24 maggio, premiazione delle scuole secondarie di primo e secondo grado.