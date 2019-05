Civica di fatto, ma con l’appoggio del centrodestra

GUARDA VENETA (Rovigo) - Si è chiusa a Guarda Veneta la campagna elettorale per le amministrative che ha visto tra i protagonisti una lista nuova, la civica “Maura Casazza Sindaco”, presentatasi come alternativa alla riconferma del sindaco uscente Erminio Colò.. Da quest’esperienza si è rafforzata ancora di più la nostra volontà e la promessa di cambiare Guarda Veneta - continua la candidata Casazza - insieme alla mia squadra vogliamo migliorare e preservare il nostro paese dall’ombra che lo sta lentamente oscurando. C’è un tempo per capire, un tempo per scegliere, un altro per decidere.La storia insegna che dobbiamo cogliere le occasioni per cambiare le cose quando si concretizzano. E noi, per farlo, abbiamo deciso per prima cosa di ascoltare ogni cittadino, indipendentemente dallo schieramento perché cambiare si può e migliorare si deve”.Nel suo”.Durante questo periodo la candidata sindaco Casazza è stata sostenuta non solo dall’affetto di molti concittadini, ma anche delle istituzioni.che ha confermato il suo personale appoggio a Maura Casazza, sottolineando l’importanza della sua volontà di essere “Sindaco tra la gente”. Sempre in casa Lega anche l’ha manifestato il suo appoggio a Casazza. Infine al brindisi corale di buon voto a Guarda Veneta, evento al quale ha partecipato ancheha portato il proprio saluto alla lista civica “Maura Casazza Sindaco”.