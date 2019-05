Corazzari: "Chi vota Lega a Lendinara scrive Ferrarese e Tonello"

LENDINARA (ROVIGO) - Era atteso anche il segretario nazionale della Lega - Liga Veneta Toni Da Re per l'invito al voto per le Europee e per le amministrative di Lendinara. L'assessore regionale del Veneto Cristiano Corazzari e la deputata Antonietta Giacometti ricordano che “per dare sostegno alla Lega bisogna scrivere Ferrarese e Tonello nella lista Obiettivi Comuni di Luigi Viaro Sindaco”.

Guglielmo Ferrarese, segretario della Lega sezione di Lendinara, nonché candidato consigliere per la lista Obiettivi Comuni, ringrazia l’assessore regionale Cristiano Corazzari, l’onorevole Antonietta Giacometti, per il sostegno dato ai due candidati leghisti lendinaresi.

Ferrarese, nel suo contributo programmatico, rimarca la necessità di valorizzare gli immobili, le Chiese, i capitelli riconducibili alle radici cristiane, creando un percorso turistico religioso con sbocco finale presso la Madonna del Pilastrello, sfruttando anche il percorso della destra Adige, collegabile anche tramite la ciclabile di Lendinara. “Turismo ciclopedonale legato all’architettura religiosa è il progetto che serve per creare un indotto economico tramite la costituzione di nuove strutture ricettive”. “Il nostro obiettivo è il miglioramento di Lendinara” aggiunge Francesca Tonello.

“Ci rivolgiamo ai molti indecisi, - spiegano Ferrarese e Tonello - all’elettorato cattolico che cercano persone pronte a far sentire le loro istanze. Promettiamo ai noi stessi, prima che ai nostri elettori, che opereremo con massimo senso di responsabilità, desiderosi tanto di mantenere il buono di questa città, quanto di svilupparne i notevoli margini di miglioramento”

Per quanto riguarda le elezioni Europee, “Abbiamo bisogno di portare in Europa persone che ci possano rappresentare - conclude Ferrarese - e chi meglio di Toni Da Re con la sua lunga esperienza di sindaco di Vittorio Veneto, consigliere regionale, con il valore della comunità, ci potrà rappresentare bene per cambiare questa europa? Solo lui”.

Nell’ambito del voto amministrativo comunale, nei comuni da 5mila fino a 15mila abitanti, quindi Lendinara, si possono esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, scrivendone i cognomi nelle apposite righe. Se ne si esprime due, questi devono essere espressi a favore di due candidati di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.