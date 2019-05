ROVIGO - Il campionato di Serie B arriva al giro di boa. Eppure fino a oggi l'Itas Assicurazioni Baseball Club Rovigo è scesa sul diamante solo tre volte. Questa la bizzarra situazione generata da una delle primavere più bagnate degli ultimi anni. Per tre volte i rossoblù hanno visto rinviare le gare contro gli avversari del Girone B a causa del maltempo, l'ultima la scorsa settimana a seguito della decisione presta con anticipo dalla Commissione Organizzazione Gare. Domenica ci si riprova. La squadra del manager Fidel Reinoso sarà impegnata in trasferta a Vicenza per il settimo turno. Gara uno è in programma alle 11, gara due alle 15.30.

Sul campo del Valbruna Palladio i polesani arrivano con i favori del pronostico, forti dei tre successi finora incamerati. Ma proprio la mancanza di continuità e i tanti rinvii del girone di andata, rimescolano le carte e inducono alla massima prudenza. In queste settimane Fidel Reinoso ha faticato non poco a ricalibrare la preparazione della squadra. Rovigo affronta comunque la doppia sfida con fiducia e ottimismo, puntando sulla consueta solidità sul monte di lancio di Enrico Crepaldi e sperando che anche nel box di battuta trovino conferma i buoni segnali arrivati negli ultimi impegni. A Vicenza nel roster rossoblù mancherà De Marchi che, a causa della frattura di un mignolo, non sarà a disposizione per circa un mese.

Già decisa la data del recupero contro i Blu Fioi: si giocherà il 2 giugno a Ponzano Veneto, anche se la partita per i rossoblù sarà classificata come impegno casalingo.

Sempre domenica torna in campo anche la Cadetta del Baseball Softball Club Rovigo. Alle 16.30 in via Vittorio veneto i rossoblù ospitano il Padova nel derby valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C.