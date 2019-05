Ai vertici mondiali, Matteo Rizzo premiato dal Coni

ROVIGO - Ai vertici mondiali di pattinaggio artistico, Matteo Rizzo è una delle eccellenze della Rovigo sportiva. Cresciuto nell’Olimpica Skaters, in coppia con Sharon Giannini in questi anni ha colto successi formidabili e podi iridati. Un palmares di tutto rispetto culminato con la medaglia d’argento nella categoria senior al campionato del mondo svoltosi in Francia. In precedenza anche un titolo europeo (LEGGI ARTICOLO), l'argento continentale del 2016 a Friburgo, l’argento mondiale in Colombia (LEGGI ARTICOLO) l’argento mondiale in Spagna nel 2014 (categoria Junior LEGGI ARTICOLO).

A Verona, nella sala Domus Mercatorum della Camera di Commercio, durante il Galà dello Sport, Matteo Rizzo è stato premiato con la medaglia d’argento al valore atletico.

Una cerimonia sontuosa che ha visto la presenza del numero uno del Coni Veneto Gianfranco Bardelle, il sindaco e l’assessore allo Sport di Verona, Federico Sboarina e Filippo Rando, l’assessore regionale allo Sport Cristiano Corrazzari, Nicola Baldo in rappresentanza della Camera di Commercio e come testimonial, l’olimpionica e atleta del secolo Sara Simeoni e Luca Rigoldi, campione europeo di pugilato, oltre all’ex assessore allo Sport del comune di Rovigo Andrea Bimbatti e il delegato provinciale del Coni Lucio Taschin. Nel corso della cerimonia del 7 maggio è stato premiato anche Vittorio Gasparetto per il ciclismo (LEGGI ARTICOLO)