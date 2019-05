Dal 31 maggio al 2 giugno cucine internazionali a cielo aperto

ROVIGO - Ce ne sarà per tutti i gusti da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno con i mille sapori di Hop Hop Street Food che arriverà in corso del Popolo a Rovigo. La manifestazione riproposta da Cofipo (Consorzio fieristi polesani) presieduta da Angelo Bertucci promette di non far rimanere delusi ma, soprattutto, a bocca asciutta tutti coloro che in quei giorni andranno ad assaporare le specialità che arriveranno da tutto il mondo.



Tra le varie prelibatezze che si potranno gustare, sono da sottolineare gli hamburger made in Usa; cambiando continente arriverà dall’Australia sempre l’hamburger ma con carne di canguro. Dall’Argentina ci saranno i tipici piatti del continente con l’asado (carne cotta alla brace) mentre gli Emirati arabi proporranno lo gnocco fritto e dalla Costa Rica si potrà gustare il cocco. Spostandosi in Europa, dall’Olanda arriveranno le patatine e le minicrepes mentre il Belgio porterà la classica birra artigianale. Immancabile lo stand che arriverà dalla Spagna e che proporrà due grandi classici: paella e sangria.

L’Italia si difenderà a sua volta proponendo i vari piatti tradizionali regionali come come specialità e le dolcezze siciliane, porchetta, piadina e gnocco fritto dall’Emilia Romagna per non parlare degli arrosticini abruzzesi o le pucce della cucina pugliese, i piatti classici laziali, le intramontabili fiorentine di chianina dalla Toscana e altri da cui si sta aspettando conferma.

Insomma sarà una tre giorni da leccarsi i baffi.