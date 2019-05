Giovani in campo nel ricordo di Alberto Dal Martello

VILLADOSE (RO) - E’ stato un momento emozionante, davvero toccante e coinvolgente, durato l'intero pomeriggio, trascorso tra palla ovale e divertimento, ma soprattutto nel ricordo di una figura che ha lasciato un segno vivido nel panorama del rugby polesano, il primo memorial Alberto Dal Martello di mini rugby, disputato a Villadose sabato 25 maggio.

Sui campi di via Pelandra si sono affrontate nelle categorie under 6, 8, 10 e 12 le formazioni di casa del Rugby Villadose, assieme alla Monti Rugby Rovigo, al Rugby Frassinelle, Rosolina Rugby e Rugby Stanghella. Unica assente tra le squadre polesane il Rugby Badia, che aveva già comunicato la propria indisponibilità, in quanto impegnato oggi nel torneo di Modena.

Sul campo principale si sono affrontate le squadre under 10 e 12, mentre in quello laterale under 6 e 8, con tanta gioia e bellissime mete.

Al termine degli incontri, alcuni amici di Alberto, ex compagni per lo più dell'esperienza lanciata con il Rugby Lendinara, hanno dato vita ad un incontro dimostrativo, mentre tutte le squadre partecipanti ricevevano una targa e una maglia ricordo della prima manifestazione in memoria dell'ex giocatore neroverde.

Particolarmente significativo il momento finale in cui i due presidenti, Adriano Zamana e Moreno Pavanello, hanno voluto omaggiare la moglie di Alberto, Monica, con una targa ricordo e un mazzo di fiori, mentre è stata consegnata una delle maglie al figlio Vittorio, che ha augurato buona fortuna per il prosieguo sui campi a tutti i piccoli partecipanti.

Presenti e visibilmente emozionati anche il fratello di Alberto, Dario, e la sorella Cristina.

Per la cronaca, si è trattato di un classico raggruppamento, che per molte società ha chiuso la stagione sportiva, senza che venisse dunque stilata una classifica.

Le formazioni del Villadose hanno ben figurato nelle categorie under 6 e 8, con questi ultimi sconfitti solo da Rovigo 1 per 13-6, vincitori con Frassinelle 1 5-4 e Rovigo 2 per 10-4 e un pareggio 7-7 con Frassinelle 2.

In under 10, formazione rimaneggiata per altri impegni concomitanti, e tre sconfitte 5-1 con Rovigo 1, 10-2 con Rovigo 2 e 8-3 con Frassinelle, mentre in under 12 sono arrivate le sconfitte 7-0 e 5-1 con Rovigo, 5-1 e 6-1 con Frassinelle.

Risultati che, comunque, contano ben poco, di fronte all'occasione di ricordare una figura come Alberto Dal Martello che tanto si è sempre prodigato per la crescita e la diffusione del movimento della palla ovale in Polesine e che è stato festeggiato degnamente e nel migliore dei modi attraverso l'entusiasmo dei tanti piccoli e ragazzi presenti ieri sui campi di Villadose.

FORMAZIONI RUGBY VILLADOSE

UNDER 6: Dario Pellegrini, Massimo Zanardi.

UNDER 8: Giovanni Cecchetto, Alberto Marongiu, Federico Turolla, Federico Gioia, Andrea Massimo Fiore, Kevin Melarato, Davide Zamana, Francesco Segradin, Pietro Spalmotto, Axel Dominik Dollani, Carlo Cavallari.

Educatori: Marilena Cecchetto, Daniele Ballani. Accompagnatori: Morgan Cecchetto, Edy Marongiu.

UNDER 10: Nicholas Balbo, Bryan Bellucco, Samuel Caniato, Riccardo Chen Rui, Nicolò Doria, Tommaso Drago, Klavjo Jesku, Denny Pellegrini, Filippo Perazzuolo, Enrico Giulio Saltarin, Pietro Spagnolo, Giacomo Sparapan, Alberto Visentini. Educatori: Enrico Perazzuolo, Emanuel Pellegrini. Accompagnatori: Fabio Drago, Enrico Rigolin, Sabrina Zanirato.

UNDER 12: Alberto Beltrame, Filippo Biasin, Riccardo Boscaro, Edoardo Giuseppe Colla, Samuel Padovan, Niccolò Pellegrini, Rocco Pellegrini, Emmanuel Pellielo, Michele Rizzieri, Luca Stoppa, Nicolò Turolla, Omar Vaccaro, Manuel Zamana, Angelo Ndreka.

Educatori: Renzo Incanuti, Michele Munerati. Accompagnatore: Luca Zamana.