Una bella cerimonia per l’ottimo risultato ottenuto 

BADIA POLESINE (RO) - Nella sala consiliare del Comune sabato 25 maggio si è svolta la cerimonia di premiazione degli alunni delle classi seconde e terze della scuola media Ghirardini piazzatisi al 2° posto alla Festa dello Sport scolastico 2019, organizzato dal Ministero dell'istruzione nella cinque giorni dal 20 al 24 maggio a Marina di Massa, in Toscana.

“Si è trattato di una competizione a livello nazionale e questo ci riempie d’orgoglio” ha dichiarato l’assessore allo sport Stefano Baldo, aggiungendo “sono molto contento”. In effetti, i ragazzi guidati dai coach Pablo Rossato, dopo aver vinto le selezioni regionali, hanno sfiorato il trionfo nella combattutissima finale contro il gli abruzzesi. Il sindaco Giovanni Rossi li ha consolati dicendo: “Il bello di arrivare secondi è che puoi sempre migliorare, sono sicuro che farete tesoro di questa esperienza e saprete arrivare al primo posto nella scuola e nella vita”.

Anche il preside Amos Golinelli ha ceduto all’emozione indulgendo sul ritardo accumulato nel percorso di studi in questo mese però, con l’invito a mettere lo stesso impegno anche a scuola. Visibilmente soddisfatto per l’impresa realizzata dai ragazzi il professor Rossato, in segnante precario ma evidentemente molto motivato che ha voluto ricordare come lo sport in generale e il rugby in particolare “sviluppino la lealtà e il fair play”. L’amministrazione comunale ha voluto omaggiare i campioncini con il dono di una sacca porta oggetti griffata col logo del comune e una targa ricordo, mentre Giovanni Rossi ha ceduto per qualche minuto al capitano della squadra Gianmarco Cammellini la fascia tricolore del sindaco. Numerosi i familiari presenti alla premiazione soddisfazione, conclusasi con le immancabili foto ricordo di gruppo.

Ugo Mariano Brasioli