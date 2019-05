Meravigliosa giornata di sport nel ricordo di Massimo Nalin

BADIA POLESINE (RO) - Presso i nuovi impianti sportivi di via Martiri di Villamarzana, il 26 maggio, si è svolto il torneo Seven under 14 del Comitato Veneto. La Rugby Junior Badia 2.0, ha fortemente voluto la tappa presso il proprio impianto per intitolare il torneo alla memoria di Massimo Nalin, indimenticato allenatore del settore giovanile prematuramente scomparso all’età di 36 anni nel 2013. Un ricordo sempre vivo per tutto l’ambiente del Rugby Badia e per gli amici che vi hanno partecipato.

La giornata, caratterizzata da un clima autunnale, ha visto affrontarsi 7 squadre in due gironi. L’afflusso delle squadre è iniziato intorno alle ore 9:00 ed alle 10:30 il torneo è ufficialmente iniziato. I gironi di qualificazione si sono svolti con grande fluidità, merito della impeccabile organizzazione realizzata dal gruppo di lavoro composto da Fabio Stevanella, Piero Talasso, Daniele Tredesini e Giuseppe Ferracin.

Al termine dei gironi di qualificazione, che hanno stilato le classifiche, e di conseguenza l’incrocio delle finali, c’è stato il momento molto toccante della commemorazione di Massimo Nalin. Tutte le squadre partecipanti si sono raccolte a cerchio in un grande abbraccio, attorno alla quercia piantata dal Rugby Badia all’interno dell’impianto, che resta a simboleggiare la permanente presenza di Massimo. Durante questo grande abbraccio, la testimonianza di Dario Dardani, presidente dell’associazione no-profit, IL Sorriso di Massimo, e la appassionata commemorazione di Silvia, sorella di Massimo ed allenatrice di minirugby, hanno lasciato un segno profondo nei cuori di questi giovani atleti.

La cerimonia è culminata con i capitani delle quadre che hanno innaffiato l’albero per mantenere vivo il ricordo e per donare all’albero lo spirito che anima questi ragazzi nella pratica di questo sport. Non ci si arrende mai e si lotta fino alla fine, come Massimo ha fatto.

Al termine di questa toccante ed intima cerimonia, si è dato il via alle finali. La vittoria dei gironi è andata ai padroni di casa della Rugby Junior Badia 2.0 ed agli amici del Rugby Frassinelle che si sono contesi la vittoria del torneo. Al termine di una combattutissima partita, la vittoria del torneo è andata al Rugby Frassinelle con uno scarto di soli due punti, 26 a 24 il risultato finale. Al termine dalla finale ci sono state subito le premiazioni, che come indicato dal

Comitato Veneto, dovevano avere uno spirito goliardico e simbolico, infatti a tutte le perdenti la finale è andato un cucchiaio di legno. Mentre le vincenti hanno ottenuto un piatto, un boccale e la vincitrice una coppa.

Il premio ed il trofeo al miglior giocatore, intitolato a Massimo Nalin, sono andati a Gabriele Ferrari del Rugby Frassinelle. Una meravigliosa giornata di sport e di amicizia che si è conclusa con il terzo tempo all’interno della club house.

Da sottolineare i grandi risultati ottenuti dalla compagine guidata da Matteo Bellini, coadiuvato da Mauro Manoli. Nell’ultima settimana questi ragazzi si sono portati a casa ben 3 grandi risultati: 19 maggio la vittoria del Torneo Città di Trento, il 23 Il secondo posto ai campionati italiani della scuola a Marina di Massa e domenica 26 Il secondo posto al torneo Massimo Nalin. Di tutto questo, la Rugby Junior Badia 2.0 va estremamente fiera, e conferma ancora una volta, che la strada intrapresa con la conduzione del minirugby, va nella giusta direzione.

Tappa Seven Under 14

6° Torneo “Massimo Nalin”

Badia Polesine 26 Maggio 2019

partite di qualificazione

girone a (campo 1) girone b (campo 2)

(2 tempi da 10 minuti) (2 tempi da 7 minuti)

Rugby Junior Badia 2.0 - Frassinelle Rugby 10-15

Amatori Rugby Vicenza - Selvazzano Rugby 7-9

Grifoni Rugby Oderzo - Ruggers Tarvisium 2-6

Junior Rugby Piazzola 0

Campo 1

Ore 10.30 Junior Badia Vs Vicenza 40 - 35

Ore 11.00 Vicenza Vs Oderzo 45 - 28

Ore 11.30 Junior Badia Vs Oderzo 52 - 28

Campo 2

Ore 10.30 Selvazzano Vs Frassinelle 0 - 33

Ore 10.50 Tarvisium Vs Piazzola 25 - 7

Ore 11.10 Frassinelle Vs Tarvisium 45 - 0

Ore 11.30 Selvazzano Vs Piazzola 19 - 7

Ore 11.50 Frassinelle Vs Piazzola 49 - 12

Ore 12.10 Tarvisium Vs Selvazzano** 21 - 28

partite di finale(2 tempi da 10 minuti)

Ore 13.00 Campo 2 5° - 6° Posto 3^ Girone A Oderzo Vs 3^ Girone B Tarvisium 59-19

Ore 13.00 Campo 1 3° - 4° Posto 2^ Girone A Vicenza Vs 2^ Girone B Selvazzano 45-5

Ore 13.25 Campo 1 1° - 2° Posto 1^ Girone A Badia Vs 1^ Girone B Frassinelle 24-26

Classifica Finale

1° Frassinelle Rugby

2° Rugby Junior Badia 2.0

3° Amatori Rugby Vicenza

4° Selvazzano Rugby

5° Grifoni Rugby Oderzo

6° Ruggers Tarvisium

7° Junior Rugby Piazzola

premio Massimo Nalin al miglior giocatore:

Gabriele Ferrari (Frassinelle Rugby)