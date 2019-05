Le associazioni si riformano, cinque incontri in Polesine

CASTELMASSA (Rovigo) - Dopo i partecipati incontri di Rovigo e Adria, proseguono nel territorio i seminari del Centro servizi volontariato sulle ultime novità del Codice del terzo settore e in particolare sull'obbligo di modificare gli statuti entro il 2 agosto, previsto per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale intenzionate a iscriversi al nuovo registro unico.



Il prossimo seminario in calendario è fissato per sabato, 1 giugno, dalle 9 alle 13 a Castelmassa, alla Casa delle associazioni in piazza Garibaldi. Anche in questa occasione, la docente Sonia Rizzati farà il punto sulle modifiche da apportare agli statuti, le deroghe previste e le clausole facoltative, la procedura di approvazione in assemblea e, infine, i modelli di statuto suggeriti dalla Regione Veneto alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale.



Un nuovo appuntamento è previsto poi a Porto Tolle, sabato 8 giugno, dalle 9 alle 13alla Casa delle associazioni in via Matteotti, 248 a Ca' Tiepolo, per proseguire poi con Villadose, dove il seminario si terrà lunedì 10 giugno, dalle 21 alle 23 nella sala consiliare del municipio in piazza Aldo Moro. Altri incontri sono già previsti a Lendinara, il 15 giugno, e a Porto Viro, il 28 giugno.



Per partecipare, occorre iscriversi con un paio di giorni di anticipo, on line tramite il sito www.csvrovigo.it o contattando il numero 0425/29637 o l’indirizzo info@csvrovigo.it. I seminari sono gratuiti.