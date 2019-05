Risultati molto soddisfacenti 

ROVIGO - Stagione agonistica conclusa per la squadra della Polisportiva Uni Sport Asd - Gruppo Up-pigli di Rovigo, che ha partecipato al campionato Giovanile Veneto (Junior Cup) organizzato dalla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana.

Questi i piazzamenti ottenuti nella classifica di fine campionato: tra gli under 10, Luca Merlo si piazza al all'11° posto e Mattia Cestaro al 13°; negli under 12, Emma Piva è al 12° posto e Francesca Bacchiega al 20°, mentre tra i maschi Elia Chivetto e Giovanni Mentini si classificano rispettivamente 12° e 13°. Tra i più grandi, Anita Previato (U16) si piazza all'11° posto e Nina Carrara (U20) al 7°.

Nella categoria under 20 maschile, Elia Grigolato ha confermato anche quest'anno l'ottima prestazione della scorsa stagione, conquistando il 3° posto nella sua categoria nell'ambito del Campionato Giovanile, e un ottimo 6° posto al Campionato Regionale Assoluto svoltosi il 18 maggio scorso. Il piazzamento nel campionato giovanile regionale ha consentito ad Elia di accedere, come già nella scorsa stagione, ai campionati nazionali di tutte le specialità (boulder, speed e lead) che si svolgeranno ad Arco dal 30 maggio al 2 giugno 2019; il percorso agonistico che ha portato l'atleta a conquistare la qualifica per i nazionali lo ha visto cimentarsi in una gara speed (2° posto), due lead (entrambe al 4° posto) e due boulder (4° e 2°). Molto soddisfatto di questi risultati l'allenatore Alberto Rigobello, che cura la preparazione fisica e tecnica di tutti gli atleti della squadra dell'Uni Sport, presso la struttura di arrampicata gestita dall'associazione a Rovigo.